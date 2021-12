Einmal Dritter, einmal Sieger Sieg im Schlusssprint gegen Tadesse Abraham: Dominic Lobalu gewinnt den Zürcher Silvesterlauf Dominic Lobalu ist weiter im Aufwind. Der südsudanesische Flüchtling, der beim LC Brühl trainiert, stand am Wochenende gleich bei zwei Läufen in der Schweiz auf dem Podest.

Lobalu gegen Abraham: Das Bild, hier vom August 2021 bei der 10-km-Meisterschaft in Lugano, wiederholte sich am Sonntag in Zürichs Gassen.

Es ist die Zeit der Jahresabschlussläufe. Am Wochenende fand in Sion der «Course de Noël» statt, in Zürich der traditionelle Silvesterlauf. Der Brühler Dominic Lobalu konnte beide Rennen prägen. In Sion lief der 23-Jährige über 7 km hinter dem Kenianer Boniface Kibiwott und dem Schweizer Tadesse Abraham ins Ziel. In Zürich lieferte er sich erneut ein spannendes Duell mit Abraham. Auf der Rundstrecke rund um das Fraumünster konnte Lobalu nach gut 5 km den Schlussprint gegen seinen zeitweiligen Trainingspartner gewinnen. Orientierungsläufer Matthias Kyburz verlor auf die beiden als Dritter bereits 15 Sekunden.

Die Duelle zwischen Lobalu und Abraham haben unterdessen schon fast Tradition. An den 10-km-Schweizer-Meisterschaften in Lugano im vergangenen August hatte am Ende Abraham die Nase vorn. Auf dem letzten Kilometer setzte er sich von Lobalu ab.

Lobalu, der mit dem LC Brühl trainiert, wohnt in Abtwil in einer Wohngemeinschaft mit zwei weiteren Flüchtlingen. Weiterhin darf Lobalu nur an Rennen in der Schweiz teilnehmen, der Flüchtlingsstatus lässt Reisen ins Ausland derzeit nicht zu. Seine Hoffnung wie auch jene von Trainer Markus Hagmann ist es, dass der Südsudanese bald mit dem Flüchtlingsstatus B ausgestattet wird - was seine Karriere weiter beflügeln könnte. Der Südsudanese beantragte 2019 in der Schweiz Asyl, nachdem er sich nach einem Rennen in Genf vom in Kenia beheimateten olympischen Refugee-Team abgesetzt hatte.