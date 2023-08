Schwingen Der 18-jährige Werner Schlegel feiert in Urnäsch seinen ersten Kranzfestsieg – er gewinnt alle sechs Gänge überlegen Der Toggenburger Werner Schlegel gewinnt das Appenzeller Kantonalschwingfest in Urnäsch in überzeugender Manier.

Volle Kraft voraus: Der St.Galler Werner Schlegel (oben) gewinnt im ersten Zug des Schlussgangs von Urnäsch gegen den Appenzeller Dominik Schmid. Donato Caspari

Fünf Sekunden – so lange dauerte der erste Schlussgang an einem Kranzfest in der noch jungen Karriere des 18-jährigen Werner Schlegel. Das Toptalent aus Hemberg zeigte im letzten Kampf des Tages nochmals das, was ihn derzeit so stark macht. Er ergriff sofort die Initiative und suchte kompromisslos den Weg nach vorne. Seinem explosiven Kurzzug hatte der Appenzeller Dominik Schmid nichts entgegenzusetzen. Der St.Galler Gast feierte in Urnäsch damit seinen ersten Kranzfestsieg überhaupt. «Es ist überwältigend», sagte der 1,87 m grosse und 104 kg schwere Modellathlet.

Überraschend kam der Sieg Schlegels keineswegs. Das Mitglied des Schwingklubs Wattwil hatte in dieser Saison bereits mit fünf Regionalfestsiegen bei den U20-Schwingern überzeugt. Während der Corona-Zwangspause blieb er mit seinen Schwingkameraden fleissig am Ball, erhöhte den Aufwand und forcierte zuletzt im Training. Mit Damian Ott, Marcel Räbsamen und Lars Rotach hat sich im St.Galler Kantonalverband eine junge Gruppe gefunden, die sich gegenseitig anspornt. Insgesamt kommt Schlegel so auf sechs Trainings pro Woche. Ein Aufwand, der sich nun ein erstes Mal ausbezahlt hat.

Schlegel verlor vor kurzem gegen Schmid

Der Schlussgang war einer mit brisanter Vorgeschichte, denn vor drei Wochen gab es diese Paarung bereits einmal. Im vierten Gang des Kronbergschwingets gewann nicht Schlegel, sondern Schmid. Es war nur eine von zwei Niederlagen Schlegels in dieser Saison – die andere musste er gegen Samuel Giger einstecken. In Urnäsch liess der junge Toggenburger von Beginn an keine Zweifel an seinem Vorhaben aufkommen. Er bezwang der Reihe nach Martin Roth, Jaime Marty, Patrick Schmid, Jeremy Vollenweider und Urs Giger. Gegen keinen Gegner kam Schlegel auch nur ansatzweise in Bedrängnis.

Riesige Freude nach dem ersten Kranzfestsieg: Werner Schlegel. Donato Caspari

Und im Schlussgang merzte er die Niederlage des Kronbergschwingets aus, die ihn noch eine Weile geärgert hatte.

«Ich wusste, was kommt, und habe mich mental gut vorbereitet. Ich beschloss, anzugreifen.»

So setzte es am Ende den ersten Gastsieg seit Samuel Giger 2017 ab. Die Appenzeller mussten schon vor Beginn des Fests einige Rückschläge hinnehmen. Im Training hatten sich am Freitag sowohl Michael Bless als auch Martin Hersche verletzt. Nach dem ersten Gang musste auch noch der dritte Appenzeller Eidgenosse Martin Roth das Fest wegen einer Schulterverletzung abbrechen.

Zwyssig, der letzte Appenzeller Eidgenosse

Dies erschwerte natürlich das Vorhaben, den Sieg im Appenzellerland zu behalten. Der letzte übrige einheimische Eidgenosse Raphael Zwyssig gewann zwar nach dem gestellten Auftakt alle seine Gänge, aber das reichte ihm nicht zur Schlussgangqualifikation. Diese verdiente sich der Herisauer Dominik Schmid mit vier Maximalnoten nach einem ebenfalls unentschiedenen ersten Gang.

Samuel Giger in Ibach Zweiter Der Thurgauer Samuel Giger hat am Innerschweizer Schwingfest in Ibach den Schlussgang knapp verpasst. Der Gast aus der Nordostschweiz klassierte sich am Ende mit einem Gestellten und fünf Siegen auf Rang 2b – nur 0,25 Punkte hinter dem überraschenden Sieger Joel Ambühl. Das mit Spannung erwartete Duell zwischen Giger und Joel Wicki endete unentschieden – der Innerschweizer verletzte sich dabei jedoch und musste das Fest in der Folge beenden. Der zweite Nordostschweizer, der Glarner Roger Rychen, verpasste den Kranz nach zwei Niederlagen und einem Gestellten. (ibr)

Das Schwingfest in Urnäsch, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, hatte überdurchschnittlich viele Verletzte zu beklagen. Hat das mit der Coronapause zu tun? «Sicher könnte das im Zusammenhang stehen. Ob die Verletzungen nur deshalb passiert sind, ist aber reine Spekulation», sagt Andreas Fässler, der Technische Leiter der Appenzeller. Der prominenteste Leidtragende war Schwingerkönig Arnold Forrer, der sich wohl schwerer am Knie verletzte. Ein weiterer Dämpfer für den 42-Jährigen, der sich auf Kranzkurs befand. Gut möglich, dass zu seinen 147 Exemplaren keines mehr dazukommt.

13 Kränze für die Appenzeller

Von den 30 abgegebenen Kränzen erkämpften sich die Appenzeller an ihrem Heimfest deren 13 und gewannen damit diese Statistik vor St.Gallen (8), Thurgau (3), Zürich (3) sowie Glarus (1), Graubünden (1) und Schaffhausen (1). Nur der Festsieg, der geht nach Hemberg zu Werner Schlegel – es wird wohl nicht der einzige bleiben.