Ein Wiler Offensivspieler für den FC St.Gallen Der FC St.Gallen hat einen weiteren Transfer für die neue Saison getätigt und Kwadwo Duah vom FC Wil unter Vertrag genommen.

St. Gallens Sportchef Alain Sutter mit Kwadwo Duah Bild: PD

Der 23-jährige Mittelfeldspieler Kwadwo Duah, der auch im Sturm spielen kann, stösst vom FC Wil zum FC St. Gallen und erhält einen Zweijahres-Vertrag bis zum Sommer 2022, mit Option. Über die Ablösemodalitäten für Duah, der bei den Wilern noch einen Vertrag bis 2021 besass, wurde Stillschweigen vereinbart.

Kwadwo Duah begann seine Karriere beim BSC Young Boys, wo er den Nachwuchs durchlief und in der Hinrunde der Saison 2016/17 seine ersten 13 Einsätze mit der 1. Mannschaft absolvierte. In der Folge wurde der schweizerisch-ghanaische Doppelbürger an Neuchâtel Xamax, Winterthur und Servette verliehen, bevor ihn der FC Wil im Sommer 2019 fest verpflichtete. Bei den Wilern kam Duah vergangene Saison in 33 der 36 Challenge-League-Spiele zum Einsatz. Dabei gelangen dem ehemaligen Schweizer Nachwuchs-Nationalspieler - bis Stufe U20 - zwölf Tore und fünf Vorlagen.

Innenverteidiger aus Österreich für den FC Wil

Wie Duah verlassen wird den FC Wil der 20-jährige Radivoj Bosic. Der noch ein Jahr laufende Vertrag wurde in gegenseitigem Einvernehmen aus sportlichen Gründen aufgelöst. Radivoj Bosic hat bereits einen neuen Klub gefunden: Er wird künftig für den slowenischen Spitzenklub NK Olimpija Ljubljana auflaufen.

Vom österreichischen Bundesligisten SCR Altach kommt leihweise der 18-jährge Leo Mätzler. Er ist Innenverteidiger, 1 Meter 86 gross und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Es besteht eine Kaufoption.