Interview Werner Schlegel wartet auf den ersten Sieg gegen Samuel Giger und sagt: «Ein Stückchen fehlt schon noch.» Der 19-jährige Toggenburger verliert zum zweiten Mal in dieser Saison einen Schlussgang gegen den fünf Jahre älteren Samuel Giger. Gleichwohl sieht er sich auf dem richtigen Weg. Denn ausser mit Giger kann es der angehende Zimmermann aus Hemberg mit jedem aufnehmen.

Einer der Höhepunkte des Tages: Der Gang zwischen Werner Schlegel (links) und Armon Orlik. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Wie schätzen Sie die Schlussgangniederlage gegen Samuel Giger ein?

Werner Schlegel: Ich merkte, dass aktuell noch ein Stückchen fehlt.

In welcher Hinsicht?

Ich meine das vor allem in körperlicher Hinsicht. Wenn Samuel Giger mit allem, was er hat, die Offensive sucht, fühle ich mich nicht wohl.

Es scheint aber, dass Sie mit jedem Gang gegen ihn dazulernen. Täuscht das?

Vielleicht ist der Abstand gar nicht mehr so gross. Für mich ist es auf alle Fälle eine grosse Motivation und auch ein Ziel, dereinst ähnlich stark wie Giger zu schwingen und ihm auf Augenhöhe zu begegnen.

Mit welcher Taktik strebten Sie gegen Giger den Sieg an?

Ich wollte die ersten zwei, drei Züge überstehen, um dann mein Glück zu versuchen. Beim nächsten Angriff Gigers wollte ich bei ihm einhaken, um zu kontern. Doch es blieb beim Versuch und dann war es auch schon zu spät.

Trotz der Niederlage zum Abschluss dürften Sie zufrieden mit Ihrer Leistung sein.

Das Fest hier in Balterswil war in jeder Hinsicht aussergewöhnlich. Die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer, die mich anfeuerten, spornten mich zusätzlich an. Der Tag hat mir gezeigt, dass ich mittlerweile konstant auf einem hohen Niveau schwingen kann. Nach der ersten Enttäuschung werde ich mich sicherlich über das gelungene Fest freuen können.

Und die Saison.

Ich bin sehr zufrieden, wie es läuft. Vier Schlussgangteilnahmen und ein Festsieg – das ist eine Ausbeute, die ich nicht unbedingt erwartet hätte.