Olympia-Ticket Doch noch nach Peking? Für den Wattwiler Langläufer Beda Klee bleibt ein kleines Hintertürchen offen Der Kampf um eine Olympiateilnahme schien verloren für den Toggenburger Beda Klee. Nun findet sich unverhofft eine letzte Chance. Klees Glück ist, dass Swiss-Olympic die Langlauf-Verantwortlichen auf eine Formalität bei den Olympia-Selektionen hingewiesen hat. Nun geht es für den Wattwiler am Sonntag über 30 km in Oberstdorf noch einmal um alles oder nichts.

Langläufer Beda Klee hofft auf einen Podestplatz am kommenden Sonntag in Oberstdorf. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Knapper scheitern kann man kaum. «Zweimal fehlte eine Schuhspitze», so formuliert es der Langläufer Beda Klee, der sich nach zwei WM-Teilnahmen nun auch eine Olympiaerfahrung so sehr gewünscht hatte. Ende Dezember in Oberstdorf, als er an der Tour de Ski im Skating-Massenstart auf den 16. Platz lief, fehlten ihm vier Zehntelsekunden auf Rang 15, der ihm die Olympia-Selektion eingebracht hätte. Zuvor, im Continentalcup in St.Ulrich, einem Rennen der zweiten Kategorie, hatten dem 25-Jährigen ein paar Hundertstel auf das nötige Podest gefehlt, es war ein Fotofinish. Noch einige Zeit nach dem Rennen wurde er als Dritter geführt – so lange gar, dass er jenen Podestplatz noch eine Woche später in seinen Selektionsberechnungen budgetiert hatte.

16. Platz direkt hinter Dario Cologna: Wäre Beda Klee in der Tour-de-Ski-Etappe von Oberstdorf vor Cologna eingelaufen, gäbe es keine Diskussionen um seine Olympia-Teilnahme. Bild: Federico Modica / NordicFocus

Entscheidungsrennen in Oberstdorf am Sonntag

Doch, so ist der Sport: Vergangene Woche wurde Klee vom Trainerteam mitgeteilt, dass er nicht mit nach Peking reisen wird, da andere Läufer ihre Qualifikationen geschafft hatten – wenn auch, im Fall von Jason Rüesch, nur sehr knapp. Erst als das Langlaufteam die Selektionsanträge diese Woche den Verantwortlichen von Swiss-Olympic vorlegte, machten diese auf eine Formalität aufmerksam: Noch bis am Sonntag sind Selektionsrennen möglich, und da im Falle der Langläufer in Oberstdorf ein Continentalcup-Rennen über 30 km stattfindet, soll Klee die Chance erhalten, dort ein weiteres Resultat zu liefern.

Langlauf-Chef Hitsch Flury betont, dass das Trainerteam von dieser Möglichkeit gewusst, sie aber zunächst verworfen habe. Man habe aufgrund der bisherigen Resultate früh Klarheit (zu Gunsten von Rüesch) schaffen wollen, im Sinn der Olympiavorlaufzeit für die selektionierten Athleten. Man sehe aber ein, dass es korrekt sei, Klee diese Chance zu geben.

Der Bündner Jason Rüesch startet gegenüber Beda Klee in der Poleposition ins Rennen in Oberstdorf. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

So wird es am Sonntag in Oberstdorf also in einem Massenstartrennen über 30 km im Skatingstil zu einem eigentlichen Showdown zwischen Klee und Rüesch kommen. Wobei der Schnellere nicht automatisch der Selektionierte sein wird. Es ist komplizierter: Klee müsste einen Podestplatz erreichen und wohl deutlich vor Rüesch platziert sein, um die Verantwortlichen umzustimmen.

«Ich bin sehr froh, dass ich diese Chance noch erhalte», sagt Klee. Doch er weiss:

«Für eine Qualifikation müsste ich ein sehr überzeugendes Rennen zeigen.»

Das Ziel eines Podestplatzes wird zudem erschwert, da auch Dario Cologna zur Olympia-Vorbereitung in Oberstdorf dabei sein wird. Immerhin: An die Destination hat Klee sehr gute Erinnerungen. Dieses Jahr schaffte er in Oberstdorf sein bestes Saisonergebnis. Und den elften Platz, sein bestes Weltcup-Resultat überhaupt, erreichte er 2019 ebenfalls dort.

Olympiateam Langlauf: Frauen: Nadine Fähndrich, Laurien van der Graaff, Nadja Kälin, Lydia Hiernickel, Anja Weber. Männer: Dario Cologna, Jonas Baumann, Candide Pralong, Valerio Grond, Jovian Hediger, Roman Furger, Roman Schaad.