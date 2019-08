Live Schwingticker: Das Eidgenössische läuft +++ Bieri startet mit Sieg, Von Ah verliert In unserem Liveticker informieren wir Sie stets über alle wichtigen sportlichen Entscheidungen, Spitzenpaarungen und das Abschneiden unserer Innerschweizer Schwinger. Jonas von Flüe und Janick Wetterwald

Spitzenpaarungen 1. Gang

Pirmin Reichmuth (ISV) - Christian Stucki (BKSV)



Joel Wicki (ISV) - Matthias Aeschbacher (BKSV)



Matthias Glarner (BKSV) - Armon Orlik (NOSV)



Samuel Giger (NOSV) - Nick Alpiger (NWSV)



Kilian Wenger (BKSV) - Christian Schuler (ISV)



Sven Schurtenberger (ISV) - Daniel Bösch (NOSV)



Reto Nötzli (ISV) - Bernhard Kämpf (BKSV)



Marcel Mathis (ISV) - David Schmid (NWSV) gestellt



Benji von Ah (ISV) 0 Domenic Schneider (NOSV) +



Marcel Bieri (ISV) + - Niklaus Zenger (BKSV) 0



- Niklaus Zenger (BKSV) 0 Andi Imhof (ISV) - Patrick Räbmatter (NWSV) gestellt



Mike Müllestein (ISV) - Curdin Orlik (BKSV) gestellt

Joel Ambühl (ISV) - Lario Kramer (SWSV) gestellt

Nöldi Forrer (NOSV) 0 Christoph Bieri (NWSV) +

Michael Bless (NOSV) + Remo Käser (BKSV) 0

09:01 Uhr

Marcel Mathis und David Schmid stellen. Erich Fankhauser verliert gegen Stefan Burkhalter.



08:57 Uhr

Lutz Scheuber ist wieder da. Er nimmt den Gang mit Christian Gerber wieder auf. Er scheint sich nicht schlimm verletzt zu haben. Der Gang endet gestellt.

08:50 Uhr

Benji, Benji, Benji ertönt es von der Innerschweizer Tribüne. Benji von Ah trifft auf Domenic Schneider. Der Giswiler ist überall beliebt. Doch der Sieg geht in die Nordostschweiz. Schneider gewinnt. Die Enttäuschung bei von Ah ist gross.

(Bild: Janick Wetterwald)

08:48 Uhr

Marco Reichmuth stellt mit Kilian von Weissenfluh. Ebenso Mike Müllestein mit Curdin Orlik.



08:38 Uhr

Sieg für den Zuger Marcel Bieri

Der Edlibacher besiegt den Berner Eidgenossen Niklaus Zenger. Ein perfekter Start der Mission Kranzgewinn. Bieri sagt:

«In dieser Arena zu schwingen, ist ein Super-Gefühl. Der Heimbonus ist genial.»

(Bild: Alexandra Wey/Key)

08:33 Uhr

Siege für Werner Suppiger (Wauwil), Rainer Betschart (Walchwil) und Damian Egli (Steinhuserberg).

08:32 Uhr

Kein Sieger zwischen Andi Imhof und Patrick Räbmatter. Imhof sagt:

«Ich versuchte, ihn zu bewegen, aber kam nicht richtig in die Gänge. Noch ist gar nichts verloren.»

08:25 Uhr

Simon Anderegg gewinnt gegen Roger Rychen.

08:22 Uhr

Lutz Scheuber verlässt die Arena, obwohl sein Kampf gegen Christian Gerber noch nicht zu Ende war. Er hat sich ans Knie gefasst. Hoffentlich hat er sich nicht verletzt. Gerber steht noch immer beim Platz.

08:20 Uhr

Der Gang zwischen Lario Kramer und Joel Ambühl endet gestellt.



Lario Kramer (oben) war aktiver als Joel Ambühl. (Bild: Alexandra Wey/Key)

08:17 Uhr

Dominik Streiff (Tuggen) muss den Wettkampf verletzt aufgeben. Wir wünschen gute Besserung.

(Bild: Cornelia Bisch)

08:16 Uhr

Marco Fankhauser gewinnt gegen Mario Schneider.

08:08 Uhr

Sieg für Christoph Bieri, sieben Sekunden bevor die Zeit abgelaufen wäre. Gloggner und Zwyssig stellen.

08:05 Uhr

Die ersten Siege gehen an André Muff (Rain) und Ueli Rohrer (Flüeli-Ranft).

08:00 Uhr

Manne ad Arbet: Die erste Spitzenpaarung tragen Nöldi Forrer, Schwingerkönig von 2001, und Christoph Bieri aus. Ebenfalls bereits im Sägemehl steht Philipp Gloggner. Er trifft auf Raphael Zwyssig.

07:52 Uhr

Ein Hühnerhautmoment. Mehr als 50'000 Personen singen zusammen den Schweizer Psalm. In weniger als zehn Minuten sollte es hier losgehen.

(Bild: Janick Wetterwald)

07:48 Uhr

Wenn das kein Zeichen ist: Die 85 Innerschweizer marschieren Schulter an Schulter in die Arena ein. Die Botschaft ist klar: Wir sind ein Team, eine Mannschaft, wir arbeiten zusammen, um den Königstitel in die Innerschweiz zu holen.

(Bild: Urs Flüeler/Key)

07:45 Uhr

Der erste Stimmungstest: Beim Einmarsch welches Teilverbands wird es in der Arena am lautesten? Die Berner laufen natürlich mit dem «Berner Marsch» ein, bei den Nordostschweizern läuft der Soundtrack von «Fluch der Karibik», bei den Nordwestschweizern «Gladiator». Auf den Tribünen wird es richtig laut. Doch das ist nichts im Vergleich mit dem Einmarsch der Innerschweizer: Zur «Steiner Chilbi» steht die ganze Arena. Die Vorfreude bei den 56'000 Zuschauern ist riesig.

(Swiss Image)

07:28 Uhr

In wenigen Augenblicken treten die Schwinger, Kampfrichter und Täfelibuebe in die Arena. Punkt 7.30 Uhr werden sie zum Appell gebeten. Begleitet werden sie von der Brassband Risch-Rotkreuz und den kleinen «Bösen» aus dem Hasliberg.

06:53 Uhr

Die Dauer der Gänge ist bekannt:

- Erster und zweiter Gang: 6 Minuten

- Dritter bis sechster Gang: 7 Minuten.

- Siebter und achter Gang: 8 Minuten.

- Schlussgang: 16 Minuten.

06:45 Uhr

Blick in die Arena (Bild: Urs Flüeler/Keystone)

Noch dauert es mehr als eine Stunde bis die ersten Schwinger im Sägemehl zusammengreifen. Hier einige wichtige Zahlen:

Auf 7 Ringen wird geschwungen.

wird geschwungen. 8 Gänge müssen die Schwinger absolvieren.

müssen die Schwinger absolvieren. 15 bis 18 Prozent der Teilnehmer gewinnen einen Kranz.

der Teilnehmer gewinnen einen Kranz. 6000 Helferinnen stehen heute und morgen am Einsatz.

stehen heute und morgen am Einsatz. 56'500 Zuschauer fasst die Zuger Arena.

fasst die Zuger Arena. 300'000 bis 350'000 Besucherinnen werden erwartet.

06:30 Uhr

Die Ausgangslage ist in diesem Jahr so offen, wie schon lange nicht mehr. Nachdem die letzten drei Schwingerkönige aus dem Kanton Bern stammten, stehen die Chancen gut, dass heuer ein Nordost- oder ein Innerschweizer Schwingerkönig wird. Die grössten Favoriten sind: Pirmin Reichmuth, Joel Wicki, Armon Orlik und Samuel Giger. Hier können Sie vor dem ersten Gang eine Einschätzung lesen:

06:15 Uhr

Traditionell hat der Technische Leiter des Eidgenössischen Schwingerverbandes die Spitzenpaarungen des ersten Gangs eingeteilt. Der Berner Samuel Feller hat dafür gesorgt, dass der einheimische Pirmin Reichmuth und das Berner Koloss Christian Stucki zum allerersten Mal aufeinander treffen. Angeschwungen wird um 8 Uhr.

06:00 Uhr

Herzlich Willkommen zu unserem ESAF-Ticker mit besonderem Fokus auf den Innerschweizer Schwingern. 85 der 276 Athleten stammen aus unserer Region. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie: