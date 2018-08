Druck und Drang Stan Wawrinka bezwingt die Weltnummer 8 Grigor Dimitrov klar in drei Sätzen. In dieser Form darf sich der Waadtländer durchaus Hoffnungen auf einen längeren Verbleib am US Open machen. Jörg Allmeroth, New York

Kraftvoller Auftritt: Stan Wawrinka liess seinem Gegner kaum Zeit zur Entfaltung. Bild: Seth Wenig/AP (New York, 27. August 2018)

Als «ungewöhnlich» hatte Stan Wawrinka die Fügung des Auslosungs-Schicksals bezeichnet, das erneute Erstrunden-Kräftemessen mit ATP-Weltmeister Grigor Dimitrov nur sechs Wochen nach der Auftaktpartie in Wimbledon. Und als ungewöhnlich konnte man auch bezeichnen, was hier und dort passierte: Denn wie auf dem fein manikürten Rasen des All England Club besiegte der 33-jährige Romand (ATP 101) den viel höher eingestuften Dimitrow (ATP 8) auch auf dem Centre Court in New York. 6:3, 6:2, 7:5 – so lautete nach 135 Minuten die Endabrechnung in einer guten Partie, in der sich Wawrinka aufs Neue stark verbessert zeigte und sich in dieser Form durchaus noch Hoffnungen auf einen längeren Verbleib am US Open machen darf.

«Ich bin wirklich glücklich, wie ich gespielt habe», sagte Wawrinka, der seinen ersten Matchball mit einem kraftvollen Ass genutzt hatte und danach einen markerschütternden Schrei der Erleichterung ausstiess. «Ich bin besonders froh, dass ich mein Spiel konsequent durchgebracht und nie meine Linie verloren habe.» In der nächsten Runde darf Wawrinka nun erst einmal als klarer Favorit gegen den französischen Qualifikanten Ugo Humbert gelten.

Richtige Mischung aus Aggression und Kontrolle

Als Wawrinka zum letzten Mal auf dem harten Boden der Arthur-Ashe-Arena gestanden hatte, war er zum Tenniskönig von New York geworden – vor einem Jahr und 50 Wochen war das, im Finale gegen Novak Djokovic. Nun, nach einer sportlichen Achterbahnfahrt mit einigen Krisenmomenten und viel Verletzungspech, war er mit einer Wild Card ins Turnier gekommen und musste sich auf Anhieb wieder mit ATP-Champion Dimitrov auseinandersetzen. Und das tat Wawrinka über weite Strecken bravourös, mit konzentriertem, energischem, entschlossenem Spiel. Der Schweizer setzte nicht auf Vorsicht, aber auch nicht auf blindes Risiko. Er fand die richtige Mischung aus Aggression und Kontrolle, setzte Power mit Präzision um. So beherrschte er die beiden ersten Sätze ziemlich deutlich und liess dem Bulgaren kaum Zeit zur Entfaltung. Auf Wawrinkas Druck und Drang hatte Dimitrow keine passende Antwort, zunehmend verzagt wechselte er die Seiten, schien bald zu resignieren. «Ich fühlte mich total wohl auf dem Platz, hatte den optimalen Rhythmus», sagte Wawrinka später.

Erst im dritten Satz geriet Wawrinka dann noch einmal in Bedrängnis, auch weil er leichte körperliche Probleme hatte und sich sogar von einem Physiotherapeuten behandeln lassen musste. Ein ums andere Mal konnte der 33-Jährige einen Aufschlagverlust abwehren, reihenweise machte Wawrinka Breakbälle von Dimitrov zunichte.

Saunaähnliche Verhältnisse

Und dann zeigte der dreimalige Grand-Slam-Sieger auch echte Nehmerqualitäten, als er das Break zum 3:5 umgehend mit einem Rebreak zum 4:5 konterte. Grigor Dimitrov zerlegte daraufhin wutentbrannt sein Racket, kassierte eine Verwarnung und fand nicht mehr zurück in die Spur. Wawrinka glich zum 5:5 aus, holte sich ein weiteres Break zum 6:5 und servierte die Partie souverän zum 7:5 aus. «Ich war froh, dass ich die Partie in drei Sätzen durchbringen konnte. Es war schon enorm, bei diesen Bedingungen zu fighten», sagte Wawrinka und spielte damit auf die saunaähnlichen Verhältnisse in Flushing Meadow an – Temperaturen um die 40 Grad auf dem Court, dazu extrem hohe Luftfeuchtigkeit.

Er sei «mehr als glücklich», dass sich der positive Trend dieses Sommers nun auch in New York fortgesetzt habe, freute sich Stan Wawrinka, «jetzt muss ich aber hellwach dranbleiben.» Und vermeiden, was in Wimbledon passierte: Da nämlich verlor der Waadtländer nach dem Prestigesieg gegen Dimitrov in der zweiten Runde gegen den Italiener Thomas Fabbiano.