Drei Awards für die Spono Eagles Andy Schmid und Manuela Brütsch sind an der Swiss Handball Awards Night als beste Schweizer Spieler geehrt worden. Lukas von Deschwanden und Ivana Ljubas werden MVP.

Ivana Ljubas (rechts) von den Spono Eagles in Nottwil war die wertvollste Spielerin in der SPL 1. Andy Schmid (Rhein-Neckar Löwen) wurde zum besten Schweizer Spieler gekürt. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

An der Swiss Handball Awards Night am Donnerstagabend in Baden gingen drei der 15 Awards an die Spono Eagles, die diese Saison das Double gewonnen hatten: Rückraumspielerin Ivana Ljubas wurde als wertvollste Akteurin in der SPL 1 ausgezeichnet, Urs Mühlethaler als bester Frauen-Trainer und Xenia Hodel als Toptalent.

Xenia Hodel (Spono Eagles) ist erhielt die Auszeichnung als Toptalent. Bild: PD

Urs Mühlethaler (Spono Eagles) wurde als bester Frauen-Trainer geehrt. Bild: PD

Zu den besten Spielern mit Schweizer Pass wurden Andy Schmid (Rhein-Neckar Löwen) und Manuela Brütsch (Bad Wildungen Vipers) gewählt. Wertvollster Akteur der NLA ist der Urner Lukas von Deschwanden von Meister Wacker Thun. Sibylle Scherer (LK Zug) wurde Topskorerin mit 193 Toren.