Doppeladler-Affäre: Klopp nimmt Xherdan Shaqiri nicht ans Auswärtsspiel in Belgrad mit

«Wollten niemandem auf die Füsse treten»: Xhaka, Shaqiri und Lichtsteiner entschuldigen sich für Doppeladler

Überraschung vor dem Länderspiel gegen Island in St.Gallen: Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri und Captain Stephan Lichtsteiner entschuldigen sich für den Doppeladler-Jubel an der WM. In kompletter Mannschaftsstärke demonstriert die SFV-Auswahl pure Solidarität und setzt ein Zeichen.