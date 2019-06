Diese Ostschweizer Turnerinnen und Turner haben es am Eidgenössischen Turnfest in Aarau in die Top Ten geschafft

Der grösste Breitensportanlass der Schweiz ist über die Bühne gegangen. 2371 Vereine aus der Schweiz haben ihre Turnerinnen und Turner in den vergangenen zwei Wochen nach Aarau geschickt - das sind 66'888 an der Zahl, darunter zahlreiche Ostschweizerinnen und Ostschweizer. In 108 Disziplinen sind sie gegeneinander angetreten.