Nachruf Fredi Leuenberger ist tot: Die Eishockeystars von morgen gingen durch seine Schule Im Alter von 79 Jahren ist Fredi Leuenberger gestorben. Der Uzwiler ist weit über die Region hinaus als grosser Sportförderer bekannt.

Das 75-jährige Bestehen vom EHC Uzwil wird gefeiert: mit Eishockeyförderer Fredi Leuenberger sowie dem einstigen Spieler der ersten Mannschaft Viktor Naef (2. v. r.). Bild: Philipp Stutz

Mathias Seger, Andy Ton, Lukas Frick, Kevin Fiala, Sven und Lars Leuenberger: Eine ganze Reihe Spitzenspieler ist aus dem EHC Uzwil hervorgegangen. Um alle hat sich Fredi Leuenberger gekümmert. Der Nachwuchs lag ihm am Herzen. Mit Leidenschaft bildete er junge Eishockeyspieler aus.

Natürlich war er stolz auf den erfolgreichen Werdegang seiner Söhne Lars und Sven und der anderen Talente, die dem EHC Uzwil entsprungen sind. Aber genau so gross war bei Fredi Leuenberger jeweils die Genugtuung, wenn wieder einmal ein «Eigener» den Sprung in die erste Mannschaft des EHC Uzwil schaffte.

Seine Spieler wählten den Weg nach oben

Wie Lukas Frick, Olympiateilnehmer in Peking mit vielen WM-Einsätzen. Der heutige Captain des NLA-Klubs Lausanne nahm schon als ganz junger Spieler beim EHC Uzwil in der 1. Liga eine tragende Rolle ein. Frick ging später wie viele weitere Talente aus der Uzehalle den Weg nach oben – an die Spitze. Leuenberger machte das überhaupt nichts aus. Vielmehr bestärkte es ihn, dass er in der Ausbildung den richtigen Ton anschlug.

Den einen oder anderen guten Spieler hätten sie beim EHC Uzwil in all den Jahren freilich schon noch gebrauchen können. Auf Jubeljahre mit Aufstiegen in die NLB und ausverkaufter Halle folgten Tiefs. Leuenberger war der Mann, der den Traditionsverein immer wieder stabilisierte. In der vergangenen Saison allerdings spielte Uzwil in der 3. Liga.

Wie seine drei Brüder Beat, Ruedi und Hugo war Fredi Leuenberger in jüngeren Jahren auch aktiver Spieler. Sie bildeten die Leuenberger-Dynastien. Sie stiegen 1968 in die NLB – die damals zweithöchste Spielklasse – auf. Es war ein Team, das die Anhänger mit Kampfkraft und Kreativität begeisterte. Trainer war der charismatische Kanadier Jack McDonald.

Nie zuvor sah er so viele Leute am Bahnhof

Promotionen in die NLB gab es für Uzwil auch 1971 und 1975. Fredi Leuenberger sagte einmal:

«Den Höhepunkt meiner Karriere bildete der Aufstieg in die Nationalliga B in Basel. Nie zuvor habe ich derart viele Leute am Bahnhof gesehen wie bei unserer Rückkehr in Uzwil.»

Unvergesslich auch der Neujahrsmatch 1969 in St.Gallen mit den Brüdern Leuenberger. Gegen Dukla Jihlava, das fast die gesamte tschechische Nationalmannschaft stellte mit Stars wie Vaclav Nedomansky, Jiri und Jaroslav Holik.

Die Tschechen waren auf der Rückreise vom Spengler-Cup in Davos, den sie gewonnen hatten. 1972 besiegte die Nationalmannschaft dank eines Tores von Jaroslav Holik die damals dominierende Sowjetunion und wurde Weltmeister.

Fredi Leuenberger verschied nach langer, geduldig ertragener Krankheit.