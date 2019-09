Die Stadien als Stolz der Katarer mit vielen Nebengeräuschen

In acht Fussballstadien wird in zwei Jahren die Fussball-WM in Katar ausgetragen. Der eigentliche Stolz der Katarer hat in den letzten Monaten und Jahren auch zu viel Kritik geführt. Die katastrophalen Arbeitsbedingungen und die ökologisch fragwürdige Kühlung stehen am Pranger.