FC St.Gallen: Dem Coup von Basel folgt die Bewährungsprobe im Europacup

Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Peter Zeidler gelingt den Ostschweizern mit dem 2:1-Erfolg in Basel gleich eine Überraschung. Am Donnerstag steht im Europacup gegen Sarpsborg die Bewährungsprobe an.