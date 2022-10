Quersicht Die Politik und der Sport sind in die gleiche Falle getappt Am Schluss eines Spiels gibt es im Sport einen Handschlag und der Verlierer gratuliert dem Sieger. In der Weltpolitik ist das undenkbar: Man gibt sich zwar die Hand nach einem Besuch, um am nächsten Tag gleich wieder die Messer zu wetzen.

Unser Kolumnist René Bühler. Bild: Benjamin Manser

Die Aussage «was kümmert mich mein Geschwätz von gestern» wird als Zitat dem ehemaligen deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer zugeschrieben und bei Donald Trump haben wir gelernt, dass es «alternative Wahrheiten» gibt.

Leider ist die Politik keine Sportart, in welcher auf der ganzen Welt die gleichen Regeln gelten. Im Sport gibt es Fouls, es gibt auch gelbe oder rote Karten, die zu einer Spielsperre führen können. Die Weltpolitik hat seit Jahrtausenden nicht verstanden, dass man mit Kriegen kaum ein Problem gelöst hat, sondern damit nur neue schafft.

Es wurden Milliarden verdient

Die demokratischen Länder haben geglaubt, dass man mit einer fast grenzenlosen wirtschaftlichen Öffnung Staaten wie Russland und China zu verlässlichen Partnern machen kann. Das hat sich lange gut angefühlt, es wurden damit auf beiden Seiten Milliarden verdient. Jetzt, wo die Abhängigkeit zu gross ist, hat der Wind gedreht.

Bayern München hat einst Borussia Dortmund bei einem finanziellen Engpass mit zwei Millionen Euro ausgeholfen, beim Stadtrivalen 1860 München haben die Bayern in grossem Masse zu dessen Rettung beigetragen. Nach diesem Support mussten diese Vereine aber wieder auf eigenen Beinen stehen.

Natürlich kann man Feinde oder sportliche Konkurrenten zu Freunden machen, aber wenn die Systemunterschiede so gross sind wie zwischen einer Demokratie und autokratisch geführten Ländern, wäre es besser gewesen, nicht in diesem Ausmass auf sie zu bauen, sondern sie in beschränktem Masse am Kuchen teilhaben zu lassen.

China und Russland ist es heute egal, wer sie wirtschaftlich so stark gemacht hat. Russland liefert uns das Gas, Indien produziert weltweit die Mehrzahl der Medikamente, wo wiederum 70 Prozent der Wirkstoffe aus China stammen.

Die Bayern haben Borussia Dortmund einmalig unterstützt, aber die Talentschmiede nicht nach Dortmund verlagert wie dies die Pharmakonzerne mit ihrem Wissen und den Produktionsstandorten gemacht haben, um damit ihre Gewinne zu maximieren.

Der Trugschluss des Jahrhunderts

Die Konkurrenz kurzfristig zu unterstützen ist sinnvoll. Die eigenen Stärken aus Profitdenken mit Ländern wie China und Russland zu teilen, ist wohl der politische Trugschluss des Jahrhunderts. Es kann Jahre dauern, bis man die eigene Kompetenz wieder aufgebaut hat.

Die Demokratie wurde geohrfeigt, der Sport ist mit der Organisation von Grossanlässen wie den olympischen Winterspielen in Russland und China sowie nun der Fussball-WM in Katar in die gleiche Falle getappt wie die Politik. Die sportlichen Grossanlässe gehören in demokratische Länder, wo Menschenrechte nicht mit Füssen getreten werden.

Das europäische Horrorszenario wäre es nun, die Spiele der Fussball-WM in Katar in zu knapp geheizten Wohnungen mit Mütze zu schauen, während gleichzeitig in Katar die Stadien gekühlt werden. Sepp Blatter hat nach Jahren immerhin zugegeben, dass die WM-Vergabe politisch und wirtschaftlich gesteuert war, gleichsam bleibt er unschuldig.

Es bestand einmal die Idee, Sport und Politik nicht zu vermischen. Diesen Traum liess Nazi-Deutschland allerdings schon 1936 an den Olympischen Sommerspielen platzen, wir erleben in diesen Jahren gerade den nächsten Quantensprung in der Politik wie auch im Sport.