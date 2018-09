Die Konstellation der gesunden Konkurrenz Der SC Kriens empfängt am Samstag (17.30 Uhr, Swisspor-Arena) den FC Chiasso. SCK-Torhüter Sebastian Osigwe (24) hält nichts von der totalen Offensive gegen den Tabellenvorletzten aus dem Tessin. Turi Bucher

Kriens-Trainer Bruno Berner (rechts) setzt auf seinen Aufstiegsgoalie Sebastian Osigwe (Bild: Philipp Schmidli (La Chaux-de-Fonds, 19. Mai 2018))

Am vergangenen Wochenende, als der SC Kriens gegen den FC Fleurier 4:1 gewann, sass Goalie Sebastian Osigwe daheim und verfolgte den Cup-Match via Liveticker. Keine Strafmassnahme für schwache Leistungen, sondern lediglich eine Einsatzchance für den dritten Torhüter. Osigwe hatte zwar im Heimspiel gegen Wil danebengegriffen, die Flanke, die zum 1:1-Gegentreffer führte, unterlaufen. Daraufhin musste er auch Trainer Bruno Berner Red und Antwort stehen. Doch Berner unterstrich gleich eine Woche später nach dem Auswärtsspiel in Vaduz: «Osigwe hat uns in der Schlussphase des Spiels mit seinen Paraden den Punkt gerettet.»

Damit holte sich Kriens in Liechtenstein den siebten Punkt im sechsten Spiel. «Ein guter Start in die neue Liga», sagt Osigwe. «Immerhin hat ein beträchtlicher Teil der Mannschaft zuvor noch nie in der Challenge League gespielt, auch ich nicht.» Osigwe nennt diese Zahlen: «Wir haben von bisher sechs Spielen nur eines verloren. Wir haben vier Mal unentschieden gespielt – im Vergleich mit den insgesamt drei Unentschieden aus dreissig Spielen in der letzten Saison zeigt das, dass es für uns viel schwieriger geworden ist, die Spiele ‹enger› geworden sind.»

Probetrainings in Brügge und Ingolstadt

Ja, diese Unentschieden. Gegen Lausanne. Gegen Vaduz. Gegen Wil und Winterthur auch. Das waren starke Krienser Auftritte gegen Liga-Spitzenteams. Andererseits: Es braucht auch ab und zu einen Sieg, ein Dreierpack, um Sicherheit auf dem Rasen und in der Tabelle zu finden. Da kommt doch der Tabellenvorletzte Chiasso gerade recht. «Ich weiss, die meisten erwarten einen Sieg von uns. Siegen wollen wir sowieso immer, aber wir werden gegen Chiasso den drei Punkten nicht blind hinterherrennen», erklärt Osigwe.

In der Sommerpause vermeldete Kriens den leihweisen Transfer des FCL-Torhütertalents Simon Enzler. Eine ernsthafte Konkurrenz für Osigwe, der letzte Saison wesentlichen Anteil am Aufstieg des SCK in die Challenge League hatte. Trainer Berner beeilte sich aber zu sagen, dass Osigwe als Nummer 1 im Tor gesetzt ist. «Wir brauchen drei Torhüter, und Pascal Brügger konnte noch nicht genug Erfahrung sammeln. Ich habe nicht das Gefühl, dass man mir jemanden vor die Nase gesetzt hat, sondern betrachte die Konstellation als gesunde Konkurrenz», erzählt Osigwe ruhig. Kein Goalie, so Osigwe weiter, könne 36 Meisterschaftsspiele plus die Cuppartien im Alleingang bestreiten. «Also respektiere ich es, wenn der andere Goalie zum Einsatz kommt. Und wenn ich spiele, will ich meine beste Leistung geben.» Vor seinem Engagement in Kriens hatte Osigwe in den U-Auswahlen des FC Luzern gespielt und nebenher auch schon ein- bis dreiwöchige Probetrainingszeiten in Belgien beim FC Brügge und in der 2. Bundesliga beim FC Ingolstadt 04 absolviert.

Für den 24-jährigen Osigwe könnten in diesen Wochen sogar noch ein paar Spiele mehr dazukommen. Er, dessen Vater einst in der Nachwuchs-Nationalauswahl von Nigeria spielte, wartet nämlich auf ein Aufgebot für die A-Nationalmannschaft Nigeria, wartet auf den Ruf aus Abuja. Für die «Super Eagles» zu spielen, «für mein Vaterland, das ist ein Kindheitstraum», schwärmt Osigwe.

Die Stärke ist zugleich die Schwäche

Für die WM in Russland hat es Osigwe noch nicht gereicht, stand er in etwa an fünfter Stelle der Keeper Nigerias. Doch jetzt, nach dem Aufstieg mit Kriens, dürfte auch Nigerias Nationalcoach Gernot Rohr auf den bei seinen Eltern in Emmenbrücke wohnenden Osigwe aufmerksam geworden sein. Bei einem allfälligen Aufgebot müsste Osigwes Arbeitgeber, eine Garage in Kriens, einige Tage auf seinen Detailhandelsfachmann-Lehrling verzichten. Osigwe steht im zweiten Lehrjahr, zuvor hatte er eine Lehre als Lebensmittelpraktiker erfolgreich beendet. Apropos Nigeria: Auch FCL-Stürmer Blessing Eleke stand zuletzt bei den «Super Eagles» im Rahmen der Qualifikation für den Africa Cup of Nations 2019 auf Abruf. Eleke, auch in Emmenbrücke wohnhaft, war unterdessen natürlich schon bei den Osigwes zum Nachtessen zu Gast. Anmerkung: Auf dem Menüplan standen weder Rösti noch Raclette, es wurde gutbürgerlich nigerianisch aufgetischt.

Einen kleinen Wermutstropfen würde das Aufgebot aus Nigeria für die zwei Qualifikationsspiele gegen Libyen Mitte Oktober schon beinhalten. Der SC Kriens feiert am 13. Oktober das grosse Stadion-Eröffnungsfest; an diesem Samstagnachmittag will der SCK gegen einen attraktiven Gegner aus einer ausländischen Liga spielen.

Er sei ein Goalie, der offensiv spielt, der «nicht auf der Torlinie klebt», sagt Osigwe über sich selber. Das Herauslaufen sei seine Stärke. «Aber gleichzeitig kann es auch meine Schwäche sein. Dann, wenn ich keine Geduld zeige und das richtige Positionsspiel verliere.» Das und noch viel mehr ist gegen Chiasso gefragt. Osigwe kann bei den Heimspielen jeweils auf die Unterstützung der im Publikum sitzenden Freundin Fabienne sowie der Eltern Claire und Vitalis zählen. Der Kriens-Torhüter sagt: «Der Trainer wird uns einmal mehr taktisch richtig auf dieses Spiel einstellen. Die Deckung nicht aufgeben, Nadelstiche setzen, wie ein Boxer. Unsere Torchancen nutzen. Denn bis jetzt haben wir in jedem Spiel ein Tor geschossen.»

Man rechne: Ein Tor schiessen und selber die Deckung nicht zu sehr öffnen – das könnte zum Sieg gegen Chiasso reichen.