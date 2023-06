Jagdspringen, Cupfinal und Grosser Preis – die Einheimischen wollen am CSIO St.Gallen die Erfolge aus dem Vorjahr bestätigen

Fünf Siege feierten einheimische Reiter im vergangenen Jahr am CSIO in St.Gallen und entfachten Schweizer Reiterfestspiele im Gründenmoos. Im Grossen Jagdspringen vom Samstag und im Grossen Preis der Schweiz am Sonntag gehen die Schweizer erneut auf die Jagd nach weiteren Erfolgen.