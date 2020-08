Die Ex-Skistars Sonja Nef und Maria Walliser golfen für den Nachwuchs – und hoffen auf ein Hole-in-one In Zeiten von Corona kann der Ostschweizer Skiverband das Geld bestens gebrauchen, das die Prominenz am 4.September ergolfen soll. Oder dies zumindest am Charity-Golfturnier versucht.

Sonja Nef holte einst den Weltmeistertitel im Riesenslalom.

Bild: Mareycke Frehner

Die Coronakrise hat im vergangenen Winter auch den Schneesportlerinnen und Schneesportlern zu schaffen gemacht. Doch Not macht erfinderisch: In Waldkirch an einem Golfturnier des Ostschweizer Skiverbands (OSSV) am Freitag, 4. September, gibt es eine aussergewöhnlich hohe Geldsumme zu gewinnen, die Hälfte ginge an den Ostschweizer Schneesport-Nachwuchs.

Ein Abschlag, und der Ball geht ins Loch. Ein Hole-in-one ist im Golf ein Glückstreffer. An der Charity zu Gunsten der Nachwuchsathleten des OSSV ist ein Hole-in-one 100000 Franken wert. Sollte einem Teilnehmer oder einer Teilnehmerin solch ein Königsschlag gelingen, profitierten auch talentierte Schneesportlerinnen und Schneesportler. 50000 Franken würden in die Kasse des OSSV fliessen.

Maria Walliser Bild: PD

Mit dabei an diesem Tag sind auch Maria Walliser und Sonja Nef. Die früheren Skirennfahrerinnen entstammen dem OSSV. Walliser ist dreifache Weltmeisterin sowie Silber- und Bronzemedaillengewinnerin an Olympischen Spielen, Nef Weltmeisterin und Olympia-Bronzemedaillengewinnerin im Riesenslalom.

Ein finanzieller Kraftakt – schon vor Corona

Der Nettoerlös des ganzen Tages kommt vollumfänglich dem OSSV-Nachwuchs zugute. Der OSSV mit seinem Einzugsgebiet von Schaffhausen bis ins Glarnerland, vom Thurgau über die beiden Appenzell bis nach St.Gallen, bietet sechs Disziplinen an: Ski alpin, Langlauf, Nordische Kombination, Biathlon, Skispringen und Snowboard.

Für den Verband war es schon vor der Coronakrise ein finanzieller Kraftakt, alle diese Sportarten unter einen Hut zu bringen. Knapp eine Million Franken stehen dem OSSV zur Verfügung, um die hoffnungsvollsten Talente so zu fördern, damit sie dereinst den grossen Sprung in ein Kader von Swiss-Ski schaffen.