Der FC Wil verliert zum dritten Mal in Folge Mit zwei groben Eigenfehlern bringt sich der FC Wil um einen möglichen Punktgewinn beim Absteiger aus Neuenburg.

Ernüchterung bei Alex Frei nach der dritten Niederlage in Folge.

Bild:Claudio Thoma/Freshfocus

Die ärgerlichen Niederlagen wollen beim FC Wil nicht aufhören. Mit dem 1:2 in Neuenburg müssen die Ostschweizer bereits zum dritten Mal in Folge in der Challenge League als Verlierer vom Platz. Die Geschichte wiederholt sich. Führt man sich nur die Offensivaktionen zu Gemüte, müsste der Gewinner der Partie aus Wil kommen. Doch zwei grobe Schnitzer in der Abwehr brachten das Gegenteil.

Das Unheil nahm bereits in der neunten Minute seinen Lauf. Valon Fazliu spielte einen ungenügenden Pass zurück zu seinem Torhüter. Die Rückgabe wurde zu einem Steilpass für den heranstürmenden Neuenburger. Dieser scheiterte am stark reagierenden Köhn, Thibault Corbaz staubte aber ab.

Fortan rissen die Wiler das Zepter an sich und drückten auf den Ausgleich. Aber selbst das zweite Tor an diesem Abend fiel für das Heimteam. Nach einem Foul von Köhn zeigte Schiedsrichter Luca Piccolo auf den Punkt. Dauerbrenner Nuzzolo verwandelte souverän. Auch nach dem Seitenwechsel waren die Gäste bemüht und zeigten gute Aktionen nach vorne. Der Anschlusstreffer fiel aber erst kurz vor dem Ende. Nach einem Eckball stieg Noah Jones am höchsten und verkürzte auf 1:2. Mehr als ein Aufbäumen war dies aber nicht mehr.

Die Fehler entscheiden über die Tore

Damit verlieren die Wiler das dritte Spiel in Serie. Wie schon gegen die Grasshoppers und gegen Kriens waren diese Punktverluste dennoch keineswegs zwingend. Möchten die Ostschweizer zurück in die Erfolgsspur, müssen sie schnellstmöglich die Anfälligkeit in der Defensive verbessern. Es war nicht die Häufigkeit der Fehler, die für die Niederlage sorgten, sondern vielmehr die Schwere.

Am Samstag gastiert Überraschungsleader Lausanne-Ouchy im Bergholz. Die nächste Gelegenheit für die Wiler, um zu zeigen, dass sie es besser können. Die Probleme, die dafür zu beheben wären, sind zwar überschaubar; aber sie entscheiden letztlich auch über die Tore.