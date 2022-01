Handball Die Brühlerinnen geben in Nottwil die Tabellenführung ab Nach einer Schwächephase vor der Pause muss sich der LC Brühl bei den Spono Eagles Nottwil mit 22:26 geschlagen geben.

Martina Pavic trifft gegen die Spono Eagles dreimal. Bild: Dominik Wunderli (Nottwil, 09.Januar 2022)

Dem LC Brühl Handball ist der Auftakt ins Jahr 2022 misslungen. Im ersten Meisterschaftsspiel nach mehrwöchiger Saisonpause verloren die St.Gallerinnen auswärts bei Verfolger Spono Eagles aus Nottwil mit 22:26. Durch die zweite Niederlage im zehnten Meisterschaftsspiel fallen die Brühlerinnen auf Rang drei in der Tabelle zurück, hinter Nottwil und Zug.

Die beiden Spitzenteams schenkten sich in den ersten 20 Minuten resultattechnisch nichts. Die Brühlerinnen waren zwar nie in Führung, lagen aber auch nie mehr als einen Treffer zurück. Ab der 20. Minute verloren die St.Gallerinnen mehr und mehr den Anschluss, vorderhand durch eine zu schwache Deckungsarbeit sowie ungenaue Aktionen im Angriff. Die Gastgeberinnen nutzten dies, angefeuert von über 200 Zuschauern, gnadenlos aus und führten zur Pause mit 17:12.

Aufholjagd nach der Pause wird gebremst

Nach dem Seitenwechsel harzte es bei den Brühlerinnen zwar zunächst weiter im Angriff, in der Abwehr zeigten sie sich aber von ihrer besten Seite. Zunächst noch 14:19 in Rückstand, kamen sie bis zur 53. Minute auf 20:21 heran. Wie schon in Durchgang eins gelang es Brühl aber nicht, Spono in die Knie zu zwingen. Die Nottwilerinnen hatten Antworten parat auf die St.Galler Aufholjagd und entschieden in den Schlussminuten das Spiel.

Wie schon vor der Saisonpause zeigte sich im Spiel der Brühlerinnen: Wenn das Team in der Verteidigungsarbeit an einem Strang zieht und leidenschaftlich um jeden Ball kämpft, ist es schwer zu bezwingen. Nur fünf Gegentore zwischen der 30. und 52. Minute verdeutlichen dies. Doch greifen die Rädchen nicht ideal ineinander, suchen die St.Gallerinnen noch nach Souveränität. Unter dem Strich sprachen Nuancen für Spono. Nächster Fixpunkt der Brühlerinnen ist am kommenden Samstag das Auswärtsspiel beim HSC Kreuzlingen. (ms)