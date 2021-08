Schwingen Die Berner fordern die Nordostschweizer heraus Der Berner Teilverband dominierte zuletzt, doch auf der Schwägalp fehlen einige Spitzenleute.

Am Berner Kantonalfest vor einer Woche endete der Schlussgang zwischen Christian Stucki und Kilian Wenger gestellt. Marcel Bieri / KEYSTONE

Einteilung In diesem Jahr sind nach dem üblichen Turnus an den Bergkranzfesten die Teilverbände Bern und Südwestschweiz zu Gast in der Nordostschweiz. Die Berner waren der dominierende Verband des vergangenen Jahrzehnts und stellten zuletzt vier Schwingerkönige in Serie. Es wartet eine grosse Prüfung auf die Gastgeber.

Mit Christian Stucki ist auch der amtierende König auf der Schwägalp zu Gast. Für den 36-Jährigen ist das Fest am Fusse des Säntis wohl eine der letzten Möglichkeiten, seine Siegesbilanz an Bergfesten zu komplettieren. Stucki hat zwar schon 13-mal ein Bergkranzfest gewonnen, aber der Sieg auf der Schwägalp fehlt ihm noch – an allen anderen fünf Bergfesten triumphierte er.

Im Sog der Berner Leader Stucki und Kilian Wenger haben sich in der jüngeren Vergangenheit neue Schwinger einen Namen gemacht. Fabian Staudenmann und Kilian von Weissenfluh erkämpften sich in Zug den eidgenössischen Kranz und bewiesen in der laufenden Saison, dass sie sich der nationalen Spitze angenähert haben.

Zahlreiche verletzte Berner und Nordostschweizer

Zudem zählen die Berner auf der Schwägalp auf die routinierten Eidgenossen Bernhard Kämpf, Matthias Aeschbacher und Florian Gnägi. Abwesend sind derweil die Spitzenleute Remo Käser, Curdin Orlik, Patrick Schenk und Thomas Sempach, die allesamt verletzt fehlen, sowie Schwingerkönig Kilian Wenger, in dessen Saisonplanung die Schwägalp keinen Platz mehr fand. Doch auch die Nordostschweizer müssen auf vier verletzte Eidgenossen verzichten: Die Appenzeller Michael Bless, Martin Hersche und Raphael Zwyssig sind ebenso angeschlagen wie der 42-jährige Schwägalp-Rekordsieger Arnold Forrer. Deshalb sagt der Technische Leiter der Nordostschweizer, Fridolin Beglinger: «Ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe.»

Eine Rolle spielen könnten beim Aufeinandertreffen der Giganten auch die Südwestschweizer mit dem Eidgenossen Lario Kramer. Denn Überraschungen hat es auf der Schwägalp schon zahlreiche gegeben.