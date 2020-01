Die Analyse nach dem zweiten Satz: «Die Aufgabe ist für Federer fast unlösbar» Roger Federer verliert auch den zweiten Satz des Halbfinals gegen Novak Djokovic. Es steht 6:7, 4:6. Tennis-Experte Simon Häring beantwortet live aus Australien die wichtigsten Fragen dazu.

Guter Start und den Satz doch noch verloren. Bitter für Federer. Roman Pilipey / EPA

Roger Federer hat den Halbfinal überragend begonnen. Und dann den ersten Satz unnötig doch noch verloren – wie sehr wird er den verpassten Chancen nachtrauern?

Simon Häring: Nicht so sehr. Kaum einer versteht es besser als er, nach Rückschlägen nach vorne zu schauen. Könnte Federer das nicht, wäre er nicht Rekordsieger geworden. Denn Sieger gibt es immer nur einen: die anderen reisen als Verlierer ab. Aber es zeigt sich, dass die Niederlage in Wimbledon ihre Spuren hinterlassen hat. Federer hatte drei Chancen, auf 5:1 davonzuziehen. Und im Tiebreak blieb er chancenlos. Das sind die Dämonen, von denen er gesprochen hat.

Es kommt einem irgendwie bekannt vor: Federer nützt die Chancen gegen Djokovic einfach nicht.

Polemisch gesagt: Djokovic hat das Spiel fast schon gewonnen. 16 Mal trafen die beiden bei einem Grand-Slam-Turnier aufeinander, 6:10 lautet die Bilanz Federers, der letzte Sieg war im Wimbledon-Halbfinal 2012. 2763 Tage und damit eine halbe Ewigkeit ist das her. Und: Gewann Federer den ersten Satz nicht, verlor er danach auch. Natürlich hatte Federer seine Chancen, aber man darf auch sagen: Tennis ist ein Spiel der Momente. Und Djokovic ist der König dieser Momente.

Steigert sich erheblich während des Satzes: Novak Djokovic Francis Malasig / EPA

Von gesundheitlichen Problemen bei Federer war bislang nichts zu sehen, wie geht es ihm?

Schwierig zu sagen. Oft ist das ja auch ein taktisches Mittel. Federer nahm sich zum Beispiel im Australian-Open-Halbfinal 2017 gegen Stan Wawrinka ebenfalls eine Auszeit, nachdem er zunächst eine 2:0-Satzführung verspielt hatte. Was man sagen kann: Auf das Spiel wirkt sich die Verletzung nicht schwerwiegend aus. Federer gelangen im ersten Satz 8 Asse und er schlug im Schnitt mit 184 Kilometern pro Stunde auf (152 km/h beim zweiten Service).

Novak Djokovic gewinnt auch den zweiten Satz, diesmal verdient. Hatte Federer Chancen?

Absolut keine. Er hatte keine Breakchancen, gewann acht Punkte weniger als Djokovic und beim Aufschlag des Serben nur vier Punkte. Das Resultat von 4:6 täuscht. Djokovic ist inzwischen in allen Belangen überlegen, nicht nur in den wichtigen Momenten.

Federer sagt, er glaube an Wunder: Wie gross sind die Chancen auf ein nächstes?

Sehr, sehr klein. Zwar gewann er die fünf letzten Fünfsätzer bei den Australian Open, letztmals machte er aber vor fast vier Jahren in Wimbledon-Viertelfinals gegen Marin Cilic einen 0:2-Satzrückstand wett. Und Djokovic verlor nur einmal ein Spiel, in dem er 2:0 nach Sätzen vorne lag. 2010 in Roland Garros. Oder vor einer halben Ewigkeit. Die Aufgabe ist für Federer fast unlösbar.