«DiDo» muss der offensive Leitwolf sein Die SCL Tigers riskieren das gewagteste Experiment ihrer neueren Geschichte. Gut auch, dass sie unter allen «kleinen» Teams die besten Goalies haben. Klaus Zaugg

Tiger Chris DiDomenico. Bild: Cyril Zingaro (Fribourg, 14. Februar 2017)

Experiment? Ja, das ist es. Im Chemie-Unterricht würden wir vom Versuch reden, Feuer mit Wasser zu mischen. Einerseits pflegt Trainer Heinz Ehlers das Kollektiv. Die Taktik, das System sind immer grösser als der einzelne Spieler. So hat er in der Vergangenheit erstaunliche Erfolge erzielt. Den Neuling Lausanne, das damals nominell schwächste Team der Liga, brachte er 2014 sensationell in die Playoffs. Und Langnau hat er seit der Amtsübernahme im Herbst 2016 zwar nicht in die Playoffs gebracht, aber vor den Playouts bewahrt.

Andererseits ist da ein Starkult, wie er in Langnau seit den fernen Tagen von Todd Elik nicht mehr zelebriert worden ist. Es geht um Chris DiDomenico (29), den Aufstiegshelden von 2015 und «Verräter» von 2017. Er war der feurige Leitwolf im Aufstiegsteam von 2015. Aber im Februar 2017 ist er zum «Verräter» geworden. Er hat Langnau vor dem Saisonende, noch bevor der Ligaerhalt gesichert war, aus einem laufenden Vertrag heraus verlassen, um in der NHL in Ottawa unter Guy Boucher sein Glück zu finden. Dass er nun trotzdem zurückkehren darf, ja wie ein Erlöser gefeiert wird, mag zeigen, wie populär der Kanadier ist.

Langnau funktioniert defensiv. Die Emmentaler haben letzte Saison in der Qualifikation nur einen Treffer mehr zugelassen als die meisterlichen ZSC Lions. Aber vorwärts waren die SCL Tigers das offensiv schwächste Team der Liga. Sie erzielten gleich wenig Tore wie der spätere Absteiger Kloten und 16 weniger als Ambri.

Bald einmal war man sich über die Ursachen der Windstille im Sturm einig: es fehlt ein offensiver Leitwolf. Ein Stürmer, der seine Mitstreiter auf dem Eis mitzureissen vermag. Der Emotionen in der Kabine, auf dem Eis und auf den Zuschauerrängen entfacht. Kurzum: einer wie Chris DiDomenico. Deshalb ist «DiDo» nach dem gescheiterten NHL-Abenteuer wieder da. Und weil Heinz Ehlers nur noch einen einzigen Schweizer zur Verfügung hat, der letzte Saison mehr als 20 Punkte produziert hat (Alexei Dostoinov), hat er sich zu einer waghalsigen Flucht nach vorne entschieden: Die Langnauer haben fünf ausländische Stürmer unter Vertrag. Harri Pesonen, Chris DiDomenico (beide neu), Eero Elo, Mikael Johansson und Aaron Gagnon (alle bisher). Aber einer muss immer zuschauen.

Chris DiDomenico auf der Tribüne? Undenkbar!

Heinz Ehlers sagt, er werde sein ausländisches Personal im Rotationsprinzip einsetzen – also immer wieder einen anderen auf die Tribune setzen. Chris DiDomenico auf der Tribune? Zwar sagt der Kanadier, das sei kein Problem, der Trainer sei der Boss und er akzeptiere jeden Entscheid. Das muss er halt so sagen. In Tat und Wahrheit ist es undenkbar, den Spieler auf die Tribüne zu setzen, den man um jeden Preis wieder zurückhaben wollte, dessen Rückkehr ein wichtiger Grund ist, warum wieder über 4000 Saisonkarten verkauft worden sind und der vom Naturell her eine Degradierung gar nicht akzeptieren kann, ohne sich selbst untreu zu werden. Und so läuft eine Tigers-Analyse auf eine ganz einfache Formel hinaus: Sage mir, wie es dem charismatischen kanadischen Stürmer geht und ich sage Dir, wie es um Langnau steht.

Heinz Ehlers riskiert mit fünf ausländischen Stürmern den Frieden in der Kabine, die defensive Stabilität und das Primat des Systems über den Einzelspieler. Gut, dass die SCL Tigers mit Ivars Punnenovs und Damiano Ciaccio das einzige «kleine» Team sind, die zwei Torhüter haben, die einen Sieg «stehlen» können. So wird es im Falle eines Falles wenigstens nicht gleich vorne und hinten, sondern nur vorne und bei den Ausländern fehlen.