Der Thurgauer Radexpress: So will der Schweizer Bahnvierer die erste WM-Medaille seit 1978 holen

Claudio Imhof ist zwar Bahnspezialist, er hat aber auch schon ansehnliche Resultate auf der Strasse erreicht. In einem guten Licht präsentierte er sich insbesondere an der Tour de Suisse 2019, als er in der zweiten Etappe das Bergtrikot übernahm und dieses erst am Schluss an Egan Bernal weiterreichen musste. Der Kolumbianer gewann ein paar Wochen später die Tour de France. «Er hat mich sogar gekannt. Ich fühlte mich sehr geehrt», sagt Imhof. (dg)