SCK-Trainer Bruno Berner zieht Bilanz: «Der Sprit ist uns ausgegangen»

(tbu.) Der SC Kriens braucht für die neue Saison einen neuen Assistenten an der Seite von Chefcoach Bruno Berner. Der bisherige, Nicola Marunic, verlässt den SCK nach nur einem Jahr und wird Trainer beim FC Concordia Basel. Neben dem Abgang von Stürmer Saleh Chihadeh (FC Thun) ist unterdessen auch der Wechsel von Fisnik Hasanaj zu YF Juventus Zürich definitiv. Um ein Jahr in Kriens verlängert haben in den vergangenen Tagen Torhüter Sebastian Osigwe und Verteidiger Manuel Fäh.