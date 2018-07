Faszination Tour de France: Der rollende Zirkus

Auf der Strasse gehen die Franzosen an ihr vorbei, ohne sie zu erkennen. Dabei ist Marie-Odile Amaury (78) eine der mächtigsten Frauen Frankreichs. Sie gebietet über einen Grosskonzern, der ihren Familiennamen trägt und über bekannte Markenname wie die Tour de France, das Rallye Dakar oder die Sportzeitung «L’Equipe» gebietet.

Die Kombination von Sport und Medien trifft sich gut: «L’Equipe», das mit Abstand grösste französische Sportblatt, berichtet jeweils begeistert über die «Tour» und übt natürlich kaum Kritik ­daran. Und wenn, genügt eine Bemerkung von Marie-Odile Amaury, man solle vielleicht «etwas weniger» über Doping berichten. Das soll die ­Vorsteherin und Besitzerin des Amaury-Konzerns den «L’Equipe»-Journalisten jedenfalls vor einigen Jahren empfohlen haben.

Brillante Idee bringt Millionenumsätze

Ansonsten greift die Tochter eines mittelständischen Optikers aus Strassburg kaum in die Zeitungslinie oder die redaktionellen Belange ein – was in Paris sehr unüblich ist. Dafür stellt die unscheinbare Konzernlenkerin, die man selten lächeln sieht, ihre Chefredaktoren ohne jede Begründung auf die Strasse, wenn sie von ihnen genug hat. An der Seine nennt man sie auch «Citizen Kane». Oder gar «Tata Picsou», zu Deutsch etwa «Knausertante». Marie-Odile Amaury fährt einen Peugeot 308, und das nicht nur aus Diskretionsgründen. Sie lebt bescheiden, obwohl die Tour de France eine einzige Geldmaschine ist. Diskret wie ihre Chefin, publiziert das Unternehmen keine Geschäftszahlen. Insider schätzen, dass die Tour 150 Millionen Umsatz macht – drei Viertel des Geschäftsvolumens der Tochtergesellschaft «Amaury Sport Organisation» (ASO). Die ganze Amaury-Gruppe dürfte auf über 400 Millionen Euro Umsatz kommen.

Das Geschäftsmodell der Tour basiert auf einer brillanten Idee: Amaury macht aus einem banalen Radrennen einmal im Jahr einen mehrwöchigen Reisefilm durch Frankreich, den eine Milliarde TV-Zuschauer am planetaren Bildschirm stundenlang verfolgt. 70 Prozent dieser Sofasportler geben in Marktstudien an, sie täten es nicht wegen des Rennens, sondern wegen der «schönen Landschaften Frankreichs». Das schenkt ein: Marie-Odile Amaury zieht aus dem Verkauf der Fernsehrechte 60 Prozent der Tour-Einnahmen. 30 Prozent steuern die begehrten Sponsorenverträge bei, 10 Prozent die Etappenorte.

Nach dem Tod des Gatten regiert sie mit harter Hand

Dieses Konzept geht noch auf den Familienpatriarchen Emilien Amaury zurück. Vor seinem Tod im Jahre 1977 hatte er testamentarisch seine Tochter Francine als Nachfolgerin eingesetzt. Er wollte damit seinen Sohn Philippe enterben, weil der keine brillanten Studien absolviert hatte – und weil er die kleinbürgerliche Marie-Odile heiratete. Nach einem langen Gerichtsverfahren setzte sich Philippe trotzdem durch. Auch an der Spitze des Amaury-Impe­riums blieb er die Unauffälligkeit in Person – in seinem kleinen Pariser Stammbistro ass er jeweils hinter einer Säule verborgen. Seine Frau sekundierte ihn ebenso diskret bis zu seinem Tod im Jahr 2006. Seither regiert Marie-Odile Amaury mit eiserner Hand und scheut auch nicht vor wegweisenden Entscheiden zurück. Vor drei Jahren trennte sie sich zum Beispiel von «Le Parisien», einem gehobenen Boulevardblatt, das Amaurys Erfolg nach dem Zweiten Weltkrieg erst begründet hatte.

Sport zahlt, das Zeitungsmachen nicht: Dieser Devise folgt heute die Witwe Amaury. Solange die Tour de France satte Gewinne abwirft – die Rentabilität des Rennens soll bei 15 Prozent liegen –, kümmert sich die spröde Elsässerin kaum um die sportlichen Aspekte. Dopingverdächtige wie Lance Armstrong oder Chris Froome schnitt sie aber bewusst: Die waren langfristig schlecht fürs Geschäft.

Dynastie bleibt wohl noch lang erhalten

Auf die – bescheidenen – Preisgelder hält Madame indes ein wachsames Auge. Der Tour-Gewinner erhält nach dreiwöchiger Pein 500 000 Euro, ein Etappensieger 11 000 Euro; der Zehntplatzierte, immerhin einer der weltbesten Radprofis, muss sich mit einem Preisgeld von 3800 Euro begnügen. Das ist wirklich nicht generös, wenn man etwa mit den 36 Millionen Euro an Preisgeldern des französischen Tennisturniers Roland-Garros vergleicht. Aber Roland-Garros gehört eben auch nicht Marie-Odile Amaury. Die Konzernbossin habe nur ein Geschäftsziel, hört man immer wieder: Sie will ihren beiden Kindern einen gesunden Konzern hinterlassen. Ihr Sohn Jean-Etienne leitet bereits die Sparte Sportevent (ASO) und damit auch die Tour-Belange, Tochter Aurore ist Direktorin für Rechtsfragen. Alles ist eingefädelt, dass die Amaurys noch lange über das grösste Radrennen der Welt herrschen werden. (sbp)