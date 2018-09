Ein Mentaltrainer soll den Handballern von St. Otmar auf die Sprünge helfen Die Handballer von St. Otmar treffen am Sonntag um 17 Uhr daheim auf den BSV Bern. Gewinnen die St. Galler, dürfen sie sich als Spitzenteam der NLA betrachten. Verlieren sie, sind sie wieder Mittelmass. Daniel Good

Der erstarkte Dominik Jurilj (rechts) fehlt wegen einer Zerrung für mindestens drei Wochen. (Bild: Urs Bucher)

Das wieder ambitionierte St. Otmar steht vor einem weiteren Härtetest. Mit Bern gastiert am Sonntag der Tabellenzweite der NLA in der Kreuzbleiche. Ein Teil der St. Galler Mannschaft hat die Berner in dieser Woche schon unter die Lupe genommen. Im Rahmen der Cup-Partie gegen ­Fides spielte der BSV Bern bereits am Mittwoch in der Ostschweiz.

Allerdings liess der Berner Trainer Aleksandar Stevic starke Akteure wie Jakub Szymanski und Pedro Spinola gegen den 1.-Liga-Club pausieren. Bern blieb gegen Fides trotzdem ungefährdet und gewann 34:24.

Ein Heimsieg für die neuen Ansprüche

Der BSV Bern ist eine Mannschaft, die St. Otmar auf dem Weg zurück an die Spitze des ­nationalen Clubhandballs in einem Heimspiel besiegen muss. Allerdings treten die St. Galler geschwächt zur nächsten Schlüsselpartie an. Der torgefährliche Rückraumspieler Dominik Jurilj fällt wegen einer Zerrung im Oberschenkel für mindestens drei Wochen aus.

Hedin muss in die Bresche springen

Vertreten wird Jurilj durch Amadeus Hedin, der schon bei der einzigen Saison­niederlage gegen Schaffhausen zum Zug kam. Der aus Steinach stammende Jurilj ist einer, der in dieser Saison – auch dank des neuen Spielertrainers Bo Spellerberg – Fortschritte erzielt hat. Hedin blieb bis dato meistens unter den Erwartungen. Offen ist am Sonntag der Einsatz des leicht angeschlagenen Linkshänders Igor Milovic.

Reger Besuch beim neuen Mentaltrainer

Seit der vergangenen Woche unterstützt der in der Innerschweiz praktizierende Mentaltrainer Dino Paneduro das Bestreben St. Otmars, wieder eine bessere Falle abzugeben. Vor der Partie gegen Schaffhausen erhielt er Besuch von acht Spielern. ­Paneduros Verpflichtung geht auf die Initiative des Sportchefs Beat Kaiser zurück. Der neue Mann im Trainerstab kümmert sich schon seit längerem um Kaisers spielenden Sohn Severin.

Fortitudo krasser Aussenseiter

Fortitudo Gossau spielt am Samstag in der NLA ab 17.30 Uhr auswärts gegen Cupsieger Pfadi Winterthur. Für die Gossauer hängen die Trauben in der neuen Winterthurer Arena besonders hoch. Pfadi Winterthur ist seit Jahren eine Spitzenmannschaft im Schweizer Clubhandball, Gossau seit dem Aufstieg vor gut zehn Jahren fast immer ein Abstiegskandidat. Von 20 Spielen gegen Fortitudo gewann Pfadi 19.

Immerhin feierten die St. Galler gegen Winterthur ihren ersten Sieg in der NLA. Nach drei Partien der neuen Saison ist Gossau mit einem Punkt Zweitletzter der Tabelle. Auf das Unentschieden zu Beginn der Meisterschaft folgten zwei Niederlagen.

Defensive Schwächen der Gossauer

Im Heimspiel gegen Suhr Aarau enttäuschte Fortitudo auf der ganzen Linie und unterlag mit zehn Treffern Unterschied, auswärts gegen Bern spielten die Gossauer ordentlich, erzielten 34 Treffer, liessen aber 38 Gegentore zu.

«Das ist zu viel», sagt der neue Trainer Markus Klemencic zur Abwehrleistung der Gossauer vor einer Woche. Die neuen Goalies Ronan Le Peillet und Silvio Meier sind noch nicht so gut wie ihr Vorgänger Aurel Bringolf, der im Sommer zu St. Otmar wechselte.