handball Der nächste Anlauf des Rekordmeisters: Brühl will endlich den 32. Meistertitel 31 Meistertitel haben die Frauen des LC Brühl gewonnen. Aber seit 2019 keinen mehr. Im Vorfeld der Finalrunde stehen die Chancen der St.Gallerinnen besser als auch schon. Erster Gegner ist am Samstag auswärts Herzogenbuchsee.

Brühls Nationalspielerin Malin Altherr (grün-weiss) Bild: Tobias Garcia

An das erste Spiel in dieser Saison gegen Herzogenbuchsee haben die Brühlerinnen unangenehme Erinnerungen. Gegen den Aussenseiter aus dem Oberaargau setzte es am 3. September daheim eine 21:28-Niederlage ab – nach zuvor lauter Siegen gegen die Bernerinnen. Nun aber scheinen die Ostschweizerinnen in Form zu sein.

Nach einer Aufholjagd sind sie nach der Hauptrunde punktgleich mit Leader und Titelverteidiger Nottwil. Das drittklassierte Kreuzlingen hat nach 14 Runden schon einen Rückstand von acht Zählern auf das Spitzenduo. Nottwil und Brühl werden nach den Halbfinals wohl auch den Playoff-Final um den Meistertitel bestreiten.

Klar ist jetzt schon, dass Nicolaj Andersson in der kommenden Saison nicht mehr Trainer Brühls ist. Die St.Gallerinnen haben auch noch die Chance, den Cup zu gewinnen. Im Halbfinal treffen sie auswärts auf Yellow Winterthur.

Zum ersten Mal qualifizierten sich in dieser Saison sechs Frauenteams für die NLA-Finalrunde nach vielen Jahren mit jeweils vier Equipen. Bevor es zu den Playoff-Halbfinals kommt, bestreiten die sechs Teams in der Finalrunde zehn Spiele. Die Punkte und Tore aus der Hauptrunde werden mitgenommen.

Die Playoff-Halbfinals finden im Modus «best of three» statt, der Final geht über maximal fünf Begegnungen.

NLA-Finalrunde. Partien zum Auftakt. Samstag: 17.00 Yellow Winterthur – Kreuzlingen, 18.00 Herzogenbuchsee – Brühl, 18.00 GC Amicitia Zürich – Nottwil. – Tabelle (je 14 Spiele): 1. Nottwil 22 (Tordifferenz +76). 2. Brühl 22 (+65). 3. Kreuzlingen 14. 4. Yellow Winterthur 14/13 (–11). 5. Herzogenbuchsee 14/13 (–23). 6. GC Amicitia Zürich 14/12.