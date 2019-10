Der Thurgauer Veloprofi Stefan Bissegger ist ein eifriger Medaillensammler Stefan Bissegger hat an der Radbahn-EM vom Mittwoch bis Sonntag gute Aussichten, wieder Edelmetall zu gewinnen. Daniel Good

Einer der Höhepunkte in Stefan Bisseggers Karriere: Silber im WM-Strassenrennen der U23-Kategorie. Bild: Manu Fernandez/AP (Harrogate, 27. September 2019)

Die wichtigste Medaille hat er schon im Sack. An der WM in Nordengland verpasste der junge Thurgauer Veloprofi Stefan Bissegger den Titel nur knapp. Im U23-Strassenrennen belegte der 21-Jährige den zweiten Platz und holte Silber. Nun geht es wieder auf die Bahn. Ab Mittwoch findet im niederländischen Appeldoorn die Bahn-EM statt.

Mit zwei starken Ostschweizern

Die grössten Chancen der Schweizer, eine Medaille zu holen, hat der Vierer mit den Thurgauern Bissegger und Claudio Imhof. Im vergangenen Jahr standen die Schweizer in Glasgow im EM-Final, im Juni gewannen sie an den Europaspielen in Weissrussland Bronze.

«Es muss unser Ziel sein, wieder eine Medaille zu holen. Wir sind eine hervorragende Truppe», sagt der aus Mettlen stammende Bissegger.

Die Belohnung für viele und harte Trainings

An den Europaspielen in Minsk fehlte Bissegger, «weil ich eine schöne Strassensaison absolvieren und einen Vertrag mit einer Equipe aus der World Tour wollte». Beides gelang ihm. Ab dem 1. August 2020 fährt er für den amerikanischen Rennstall Education First. Der Zeitpunkt ist bewusst gewählt, denn bevor er ganz auf die Strasse wechselt, geht er an den olympischen Bahnrennen 2020 in Tokio auf Medaillenjagd.

An internationalen Titelkämpfen hat Bissegger bereits fünf Mal Edelmetall gewonnen. Obwohl er sehr jung ist, war er auch schon in der Elite erfolgreich. «Es ist immer eine Belohnung für die vielen und harten Trainings, wenn du auf dem Podest stehst und dir eine Medaille umgehängt wird. Ich bin aber jeweils auch froh, dass die Anstrengungen der Familie und Freunde auf diese Weise honoriert werden.»

WM-Silber anstatt eine schöne Stange Geld

Der Sieg im WM-Rennen hätte Bissegger neben reichlich Ehre auch noch eine schöne Stange Geld eingetragen, aber der Jungprofi sagt: «Vielleicht ist das ganz gut so. Nun bin ich weiter extrem motiviert. Und Silber ist ja auch ganz schön.»