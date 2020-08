St. Galler Basketballer Noah Früh sucht in Kanada sein Glück Der 20-jährige Noah Früh will Profi werden und vom Basketball leben. In der Schweiz ist dies ein ungewöhnlicher Traum. Basketball ist hierzulande eine Randsportart. Um etwas zu erreichen, müssen junge Spieler fortgehen - so wie Früh. Anfang September reist der St. Galler nach Kanada, um für eine Universität zu spielen.

Noah Früh spielte in der NLA für Swiss Central Basketball in Luzern. «Ich bin dem Klub sehr dankbar», sagt er. Bild: Dominik Wunderli

Noah Früh ist nicht so, wie man sich einen klassischen Basketballer vorstellt. Er ist 1,88 Meter gross, manchmal gibt er auch 1,91 an. «Basketballer messen sich gerne mit den Schuhen», sagt er und lacht. Es sei jedoch ein Klischee, dass alle Spieler auf dem Feld besonders gross sein müssen. «Aber es hilft natürlich.» Spieler über zwei Meter haben weniger Konkurrenz, die Kleineren, die flink und schnell sind, müssen sich gegen viele durchsetzen. Spielmacher Früh sagt:

«Man muss besser sein als die anderen, mehr trainieren, mehr kämpfen.»

Und genau das tut und tat er. Sein Wille brachte ihn von St.Gallen nach Zürich, dann in die NLA nach Luzern und diesen Herbst bis nach Kanada. Dort wird er für eine Universität in Halifax spielen. Es ist der entscheidende Schritt, um dereinst seine grossen Ziele zu erreichen: einen Universitätsabschluss haben, Profi werden, vom Basketball leben. Letzteres ist für einen Schweizer ein ungewöhnlicher Traum. Basketball ist hierzulande eine Randsportart. NLA-Teams sucht man in der Ostschweiz vergebens. Um aufzusteigen, muss ein junger Spieler fortgehen – so wie Früh.

«Züritüütsch» statt St.Galler Dialekt

Der 20-jährige Früh sitzt an diesem Nachmittag in einem Café am Hauptbahnhof Zürich. Er redet so frisch und offen, wie es nur junge Menschen tun. Seine Herkunft hört man ihm dabei kaum mehr an. Er spricht «Züritüütsch», manchmal rutschen englische Wörter in seine Sätze, dabei wuchs er in St.Gallen auf und besuchte die Primarschule Boppartshof – bis auf einen kurzen Auslandaufenthalt. Dieser ist allerdings keine Randbemerkung. Denn er machte aus dem Buben, der Fussball spielte, einen Basketballer. Als sein Vater eine zweijährige Weiterbildung in Toronto machte, ging die Familie mit. Auf dem Pausenplatz begann er Basketball zu spielen. Da er jedoch zu klein war, konnte er nicht auf den Korb werfen. Stattdessen drippelte er seine Gegner aus.

«Ich war traurig, als wir wieder zurück in die Schweiz mussten», sagt Früh. In St.Gallen spielte er zuerst bei St.Otmar, dann wechselte er zu den Grasshoppers, wo das Niveau besser, die Konkurrenz grösser war. Er wollte schon damals kein Hobbysportler sein, sondern «richtig gut werden». Erst pendelte der 13-Jährige ins Training, dann zog er mit seinen Eltern und der jüngeren Schwester nach Zürich, damit er das Kunst- und Sportgymnasium Rämibühl besuchen konnte.

Er trainierte, trainierte, trainierte

Früh bezeichnet sich als äusserst ehrgeizig. Oft sah er seine Leistung zu negativ, beurteilte sich zu hart. Und er verlangte stets viel von sich. Er trainierte, trainierte, trainierte. Mit den Grasshoppers spielte er sowohl in der NLB, als auch im Nachwuchs. An manchen Wochenenden hatte er zwei Spiele, dazu kamen die Trainings – und die Schule. Mit 17 Jahren tauchten Knieschmerzen auf. Vom Wachstum, aber wahrscheinlich auch von der fehlenden Erholung. Früh sagt:

«Ich machte jeden Tag Physio. Und doch wurde es nicht besser.»

Sechs, sieben Monate musste er pausieren. Als er das erste Mal wieder mit der Mannschaft trainierte, war er verzweifelt. Nach der Einheit lag er in der Kabine, Tränen in den Augen. Die Schmerzen waren noch immer da. «Ich dachte, dass meine Basketballkarriere vorbei ist.»

Doch sie endete nicht. Kurz darauf hörten die Schmerzen plötzlich auf. Und als er endlich wieder spielen konnte, da wurde er zu einem Probetraining nach Luzern eingeladen. So kam er vor zwei Jahren zur NLA-Mannschaft Swiss Central Basketball. Und im vergangen Sommer kam die nächste Zusage: Nach einem Turnier in Boston erhielt er ein Angebot für ein Sportstipendium in Kanada. Damit hatte er eines seiner grossen Ziele erreicht. Das vergangene Jahr stellte den jungen Basketballer jedoch nochmals auf eine harte Probe.

Coronavirus stoppt die Niederlagenserie

In der zweiten NLA-Saison machte seine Mannschaft eine schwierige Zeit durch. Von 20 Spielen gewann sie nur deren zwei. Es ging um Verletzungspech, knappe Entscheidungen. Doch manchmal waren die Gegner aus der Westschweiz, die fast ausschliesslich Profis in ihren Reihen haben, auch einfach zu stark. Swiss Central Basketball hingegen förderte eigene Talente und gab ihnen Spielzeit. «Dafür bin ich dem Klub sehr dankbar», sagt Früh.

Das Coronavirus setzte der Saison schliesslich ein Ende. Die Meisterschaft wurde abgebrochen, Swiss Central Basketball stieg freiwillig in die NLB ab. Das vorzeitige Ende kam für alle überraschend. Aber im Nachhinein hatte es auch etwas Gutes. So konnte sich Früh intensiv seinem Wurf widmen – und an seiner Denkweise arbeiten. Ersteres löste er mit einem Coach und vielen selbstständigen Wurftrainings.

Bei Letzterem half das Internet. Über Youtube fand er per Zufall einen Onlinekurs zum Mentaltraining im Basketball.

«Ab einem gewissen Niveau sind alle Spieler talentiert. Da macht der Kopf den Unterschied.»

Er weiss noch, wie er bei einem Freiwurf vor 1000 Zuschauern patzte – und danach kaum mehr traf. «Da kann man nicht einfach positiv denken, das reicht nicht», sagt Früh. Im Lockdown hat er sich stark mit diesem Thema auseinandergesetzt, mit Visualisierungen, Meditation. «Ich wünschte mir, ich hätte das alles schon mit 12 gewusst.»

Telefonate mit dem zukünftigen Trainer

Am 4. September geht der Flug Richtung Halifax. Bilder hat er schon gesehen von der Universität, auch Videos. Und mit seinem zukünftigen Trainer telefoniert er regelmässig. «Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es würde einfach werden», sagt Früh, der Business studieren wird. Doch er hat sich daran gewöhnt, mehr machen zu müssen als andere, zu kämpfen. Etwas erhofft er sich momentan besonders: «Dass ich mich mit meinem ‹roommate› im Studentenwohnheim gut verstehe.»