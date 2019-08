Der grosse Traum der Einzelkämpferin Jeannine Gmelin Jeannine Gmelin gilt als Schweizer Hoffnung an der Ruder-WM. Ihre Trennung vom Verband sieht sie positiv. Raphael Gutzwiller

Grosse Last: Jeannine Gmelin will sich an der Ruder-WM in Linz für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 qualifizieren. (Bild: Keystone)

Für Jeannine Gmelin sind die Weltmeisterschaften in Linz das grosse Highlight einer Saison, die so anders ist als alle anderen zuvor. Einiges hat sich geändert, seit sich Gmelin zu Jahresbeginn entschied, sich von der Organisationsstruktur des Schweizerischen Ruderverbands (SRV) zu lösen. Der Verband hatte zuvor Gmelins Erfolgstrainer Robin Dowell entlassen. Gmelin machte auf eigene Rechnung mit Dowell weiter. Statt beim Ruderzentrum in Sarnen trainierte sie an verschiedenen Orten: in Norditalien, in Spanien, im Glarnerland oder zuletzt in Kroatien.

Seit Mittwoch ist sie den anderen Schweizer Athleten so nah wie lange nicht mehr. Sie hat in Feldkirchen an der Donau ihre WM-Unterkunft bezogen, unweit der restlichen SRV-Ruderer. Und sie ist bereit zu zeigen, wie hart sie in den vergangenen Monaten gearbeitet hat. «Ich konnte mich so vorbereiten, wie ich es für richtig hielt», sagt die 29-jährige Ustermerin. Die Überzeugung, wie in den vergangenen Jahren Grosses zu leisten, ist da. Das Gefühl auf dem Wasser sei so gut wie zuletzt 2017, als sie in Florida WM-Gold gewann. «Ich rudere wieder so, wie ich mir das vorstelle.»

Respekt vor der Konkurrenz

Im Fokus an der WM im vorolympischen Jahr steht die Qualifikation für Tokio. «Das ist mein primäres Ziel», sagt Gmelin. Die besten neun Boote des Frauen-Einers lösen das Ticket. Eine Hürde, die für die Weltmeisterin von 2017 und die Vizeweltmeisterin von 2018 einfach zu überspringen sein sollte. Dennoch hat sie Respekt: «Das Feld ist mit 39 Booten so gross wie noch nie. Man hat an den Regatten in dieser Saison und an der EM gesehen, wie nah alles beieinander ist. Die ersten 12 bis 13 Ruderinnen sind auf ähnlichem Level.» An der Heim-EM auf dem Luzerner Rotsee holte Gmelin die ­Silbermedaille. Über erneutes Edelmetall würde sie sich an der WM natürlich freuen. Doch: «Entscheidender ist, dass ich mein maximales Potenzial abrufen kann. Dann sollte das gewünschte Resultat auch herausschauen.»

Eine Medaille oder gar der WM-Titel wären die Krönung eines anstrengenden Jahres für Gmelin. Der Aufwand seit der Trennung vom Verband ist enorm. «Es ist, als würde ich ein kleines Unternehmen führen. Ich muss viel organisieren, insbesondere die Logistik», sagt sie. «Ich musste lernen, dass ich gewisse Dinge wie zum Beispiel die Finanzen abgeben muss. Nur so ist es möglich, dass ich mich auf den Sport fokussieren kann.» Gmelins Selbstständigkeit ist verbunden mit mehr Arbeit, aber die Athletin hat auch neue Freiheiten. «Früher gab es Sachen, die ich nicht beeinflussen konnte, zum Beispiel, in welcher Unterkunft wir untergebracht sind. Jetzt bin ich dafür selber verantwortlich.»

Nur dabei sein reicht nicht mehr

Gmelin spricht positiv von den Erfahrungen der letzten Monate. «Ich habe mich zwischenzeitlich gefragt, ob ich dieser enormen Herausforderung gewachsen bin», gesteht Gmelin. Doch die Planung wurde immer besser, der Sport rückte vermehrt wieder ins Zentrum. Nicht erst seit ihrem Alleingang gilt Jeannine Gmelin als Einzelkämpferin. Sie fährt am liebsten im Einer, bei der Elite ist sie stets in dieser Kategorie angetreten. Dabei hat sie jene Bootsklasse zu Beginn gar nicht gemocht. «Als ich zum ersten Mal im Einer sass, sagte ich: Das mache ich nie mehr.» Zu instabil sei es gewesen, vielleicht auch ein bisschen einsam. Dann kamen rasch die Ergebnisse, die Freude am Rudersport nahm zu. Heute ist Gmelin die beste Schweizer Ruderin. 2016 in Rio holte sie ein olympisches Diplom, in Tokio in einem Jahr ist das Ziel höher. «Bei den letzten Olympischen Spielen ging es darum, dabei sein zu können. Diesmal geht es darum, eine Medaille zu holen. Das ist mein Ziel, mein Traum. Zunächst aber muss ich mich qualifizieren.»