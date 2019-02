Mit einem Punkt zurück in die Ostschweiz: Der FCSG und Sion trennen sich 2:2 Die Ostschweizer kehren mit einem Punkt im Gepäck aus dem Wallis in die Ostschweiz zurück. Am Ende der Partie FCSG gegen den FC Sion steht es 2:2.

Der FCSG und der FC Sion trennen sich 2:2 (Bild: Freshfocus)

(red) Nach einer ereignisarmen Startphase hatte sich im Tourbillon doch noch eine unterhaltsame Partie entwickelt. Die Sittener wurden nach der ersten Viertelstunde immer besser und die Mannschaft von Murat Yakin ging dann nach einem Kasami-Eckball in der 24. Minute verdient in Führung. In der Mitte wollten Nuhu und Dejan Stojanović zum Ball, aber keiner kam richtig ran. So ging der Ball direkt ins Tor. Auch danach waren die Hausherren etwas besser, doch sie schenkten den Ostschweizern einen Elfmeter, den Sierro zum Ausgleich nutzte. Danach hatten beide Teams noch einige Aktionen bis zur Pause.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste. Es gab praktisch keine Offensivszenen zu bestaunen, da sich die Partie mit sehr vielen Ballbesitzwechseln im Mittelfeld abspielte. In der 55. Minute stürmte Ermir Lenjani mit dem Ball am Fuss auf das St. Galler Tor und im Strafraum machte er einen Haken, um Leonidas Stergiou aussteigen zu lassen. Dies wurde zur perfekten Vorlage für Pajtim Kasami, der die Kugel eiskalt rechts unten versenkte.

Nach über einer Stunde Spielzeit gelang dem FCSG wiederum der Anschlusstreffer zum 2.2. Torschütze war Axel Bakayoko. Beim 2:2 blieb es bis zum Ende der Partie.