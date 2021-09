Challenge League Sieg gegen Schaffhausen: Der FC Wil sendet ein Lebenszeichen Dank zweier sehenswerter Tore von Sofian Bahloul gewinnen die Wiler zuhause gegen den FC Schaffhausen mit 2:0. Damit überholen die Ostschweizer ihren Gegner in der Tabelle und rücken zwischenzeitlich auf Platz sechs vor.

Alex Frei: «Das Resultat stimmt, vom Spielerischen her gefiel mir die Leistung bei der Niederlage in Aarau aber besser.» Marc Schumacher / freshfocus

Der FC Wil im Tief, der FC Schaffhausen im Hoch? Die letzten Tage hatten darauf hingedeutet. Die Wiler waren nach dem Cup-Aus in Yverdon in eine 0:2-Niederlage in Aarau geschlittert – während Martin Andermatt, der alte Bekannte im Schweizer Trainergeschäft, als neuer Coach in Schaffhausen erfolgreich begonnen hatte. Seine Startbilanz: Ein 11:0-Cupsieg fürs Selbstvertrauen gegen Bosporus und ein 2:1-Erfolg gegen Thun in der Meisterschaft. Damit waren die Schaffhauser in der Tabelle an den Wilern vorbeigezogen. Dazu kamen Wiler Verletzungssorgen. Und eine wenig verheissungsvolle Bilanz gegen Schaffhausen: In den vergangenen 13 Partien waren die Ostschweizer nur einmal zu einem Sieg gekommen.

Startphase mit Glück überstanden

Im gestrigen Meisterschaftsspiel im Bergholz waren diese Vorzeichen aber nach kurzer Zeit wie weggewischt. Zwar hatte das Team von Alex Frei in den ersten Minuten etwas Glück in Anspruch nehmen müssen, um nicht in Rückstand zu geraten. Dann aber, in der neunten Minute, brillierte es mit einem sehenswerten Treffer. Stürmer-Routinier Silvio, sonst eigentlich zuvorderst anzutreffen, übernahm einen Ball im Mittelfeld und spielte den perfekten Pass auf Sofian Bahloul, der Francesco Ruberto im Tor der Schaffhauser keine Chance liess. Für den 21-jährigen Bahloul, der im Sommer von Chiasso zu den Wilern gestossen war, war es der bereits vierte Treffer in dieser Saison. Und es sollte nicht der letzte des Abends sein.

Wil trifft kurz nach der Pause zum 0:2

An der Seitenlinie der Schaffhauser wurde in der Folge etwas aktiver gecoacht: Nicht etwa von Andermatt, sondern von Assistenztrainer Hakan Yakin. Tatsächlich kamen die Schaffhauser in der Folge besser ins Spiel, spielten Corner um Corner, und kamen auch zu Chancen. Wil fiel in dieser Phase höchstens noch mit Gegenstössen auf, oft über Silvio und Mergim Brahimi. Schaffhausen aber blieb spielbestimmend – und hatte bis zur Pause ein Cornerverhältnis von 10:2 vorzuweisen. Die grösste Schaffhauser Chance hatte kurz vor dem Pausenpfiff Ivan Prtajin. Seine Teamkollegen jubelten bereits, als er wenige Meter vor Marvin Keller abzog – und übers Tor schoss.

Wil begann auch die zweite Halbzeit wie die erste: mit einem Tor. Diesmal lief der Angriff zwar abermals über Silvio, die sehenswerte Arbeit aber verrichtete der auffällige Filip Frei, der sich durch den Strafraum tankte und den Ball Bahloul auflegte. Dieser traf souverän zum 2:0. Auch diesmal liessen die Schaffhauser nichts unversucht, zurückzukommen. Vor allem mit Kopfbällen zwangen sie Keller mehrmals zu Einsätzen. Richtig gefährlich wurde es aber vor dem Wiler Tor nicht mehr, das Team von Alex Frei zeigte eine stabile Schlussphase.

Ganz zufrieden war der Trainer am Ende dennoch nicht. «Das Resultat stimmt, vom Spielerischen her gefiel mir die Leistung bei der Niederlage in Aarau aber besser», sagte er. Die drei Punkte aber lassen den FC Wil vorerst durchschnaufen. Der Lohn ist ein Sprung nach oben in der Tabelle: Zumindest für 24 Stunden liegen die Wiler auf Platz sechs.

Wil – Schaffhausen 2:0 (1:0)

Bergholz – 650 Zuschauer – Sr. Turkes

Tore: 9. Bahloul 1:0. 48. Bahloul 2:0.

Wil: Keller; Dickenmann, Muntwiler, Izmirlioglu, Frei; Ndau (71. Lukembila), Zumberi; Bahloul (90. Reichmuth), Fazliu, Brahimi (90. Saho); Silvio (80. Jones).

Schaffhausen: Ruberto; Lika (62. Krasniqi), S.Müller, Padula, A.Müller (84. Mujcic); Fehr (46. Neitzke), Hamidu, Bislimi, Kalem (46. del Toro); Fehr, Ardaiz, Prtajin (62. F. Rodriguez).

Bemerkungen: Wil ohne Kamber (gesperrt), De Mol, Malinowski, Daniel, Ismaili, Sauter und Miranda (alle verletzt). Schaffhausen ohne Maouche, Menezez, Arslani (alle verletzt).– Verwarnungen: 25. Ndau (Foul). 52. Izmirlioglu (Foul), 73. Del Toro (Foul). 83. Dickenmann. 90. Frei (Foul).