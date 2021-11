Der FC Wil macht weiter Boden gut Noch vor wenigen Wochen richtete sich der Blick des FC Wil nach hinten. Vier Spiele später beträgt der Vorsprung auf das Schlusslicht Kriens bereits 14 Punkte, der Leader aus Winterthur hingegen ist nur noch sechs Zähler entfernt.

Gross war der Jubel nach dem 2:1 Führungstreffer. Bild: Gianluca Lombardi

Wie eng es in dieser Spielzeit in der Challenge League zu und her geht, beweisen die Wiler derzeit eindrücklich. Mit dem Auswärtssieg beim FC Vaduz haben die Äbtestädter erneut Boden gut gemacht und sind nur noch drei Punkte hinter dem Barrageplatz. Nur gerade sechs Punkte trennen die Teams von Platz eins bis acht. Spannung ist garantiert.

Glücklich und erleichtert über den Spielausgang war auch Wils neuer Trainer Brunello Iacopetta. Obwohl seine Elf in der ersten halben Stunde defensiv Mühe bekundete, reichte es am Ende zu einem Sieg. Massgeblich dafür verantwortlich war einmal mehr die äusserst Effiziente Chancenauswertung. Das Wiler Prunkstück schlechthin in der aktuellen Spielzeit.

Spannung mit Blick nach Vorne

Der Blick auf die Enge Tabelle, ist aber wohl nur für Aussenstehende Interessant. Auf die Frage, wie man in dieser Situation den Ball flach hält antwortete Iacoppeta: «In dem wir demütig bleiben und weiter arbeiten.» Viel Zeit, um nachzudenken bleibt ohnehin nicht, denn bereits nächste Woche kommt der FC Aarau ins Bergholz. Eine weitere Paarung die wohl viele Tore und einen offenen Ausgang verspricht.

Das gegen Vaduz gezeigte 4-3-3 System, mit Philipp Muntwiler auf der Position des Sechsers war in der Vorwärtsbewegung sehr vielversprechend. Die Wiler zeigten am und um den gegnerischen Strafraum ein ungewohnter Präsenz und machten den Liechtensteinern das Leben sichtbar schwer. Kritisch dürfte es hinten aber dann werden, wenn der Gegner es schafft sich zügig aus dieser Umklammerung zu lösen.

Vor allem auf den Aussenbahnen fehlt es den Wilern an Präsenz. Das dürfte aber vermutlich der Systemumstellung geschuldet gewesen sein. Iacoptta kündigte bereits im Vorfeld an, dass bei einer solchen Umstellung auch mal Lehrgeld bezahlt wird. Wenn am Ende aber dabei trotzdem Punkte rausspringen, dürfte in Wil niemand etwas dagegen haben.

Die Stimmen zum Spiel Quelle: Youtube / FC Wil 1900

Die Zweifel beseitigen

Der erste Eindruck zeigt aber auf, dass der Trainerwechsel dem FC Wil wohl nicht geschadet hat. Obschon der Zeitpunkt für viele Aussenstehende vielleicht nicht nachvollziehbar war. Am Ende entscheiden aber Resultat über Richtig und Falsch. Einen ersten Schritt zur Belästigung der Richtigkeit dieses Entscheides haben die Wiler gemacht. Umso gespannter blickt man nun dem Vergleich mit dem FC Aarau am kommenden Samstag entgegen.

Telegramm:

FC Vaduz – FC Wil 1900 1:2 (0:1)

Rheinpark Stadion, Vaduz: 702 Zuschauer – Schiedsrichter: Schärer.

Tore: 45. Izmirlioglu 0:1, 49. Rapp 1:1, 65. Fazliu 1:2.

Vaduz: Büchel; Ulrich, Schmid, Simani, Hug (83. Obexer); Gajic, Dobras (83. Gomes), Cicek (70. Ris), Gasser (70. Lüchinger); Djokic (70. Sutter), Rapp.

Wil: Keller; Frei (60. Dickenmann), Izmirlioglu (86. Talabidi), Sauter, Brahimi (60. Heule); Fazliu, Muntwiler, Zumberi (78. Kamber); Bahloul, Silvio, Lukembila (78. Jones).

Bemerkungen: Vaduz ohne Di Giusto, Wieser, Antoniazzi, Ibrisimovic (alle verletzt) und Saglam (nicht im Aufgebot). Wil ohne Malinowski, Krunic, Ismaili, De Mol (alle verletzt), Rustemoski, Miranda, Daniel und Abazi (alle nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 19. Cicek, 25. Frei.