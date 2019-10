Der FC Wil lädt zum Fussballfest mit Street-Food Am Sonntag gastiert der FC Aarau im Wiler Bergholz. Das Heimteam lockt seine Zuschauer mit vergünstigten Eintritten, kulinarischem Angebot vor dem Stadion und einer frechen Kampagne. Nach den jüngsten Ergebnissen ist diese aber nicht überheblich. Gianluca Lombardi

Die Wiler sagen den "Rüebliländern" den Kampf an (Foto: Jan Wegmann)

Mit 10 Punkten Rückstand auf Leader Lausanne, steht der FC Aarau wieder kurz vor einer Krise. Eine Geschichte, die sich bei den Rüebliländern wiederholt. Wie schon in Vorjahr spielen die Aargauer eine bisher bescheidene Hinrunde und verlieren damit das Saisonziel aus den Augen. Eine Niederlage gegen Wil ist tabu.

Ganz anders präsentieren sich die Ostschweizer. Nach der Niederlage gegen die Grasshoppers folgte gegen Stade-Lausanne-Ouchy die prompte Antwort in Form eines 3:0 Auswärtssieges. Eine fehlerfreie Vorstellung und eine vorbildliche Effizienz ebneten den Weg zu diesem Sieg. Es wäre aber vermessen, den FC Wil deswegen zum Favoriten zu küren. Dafür verfügen die Aarauer über zu viel individuelle Qualität in Ihren Reihen.

Wil oben auf

Warum die Gefühlswelten bei Wil und Aarau derzeit so weit auseinanderliegen, zeigt sich bei einem Blick auf die Tabelle. Das Wiler Prunkstück ist die Defensive. Nur gerade 11 Treffer haben die Ostschweizer zugelassen, das ist der Liga Bestwert. Aarau belegt in dieser Statistik den letzten Platz. Nicht einmal Schlusslicht Chiasso, welches notabene völlig abgeschlagen ist, bringt es bisher auf die 25 Gegentore des FCA.

Der Druck lastet klar auf Seiten der Aarauer. Mit seinem dritten Platz ist der FC Wil völlig im Soll und darf der Aufgabe entspannt entgegenblicken. Die Abwehr der Gäste darf sich aber wohl auf einen arbeitsreichen Tag einstellen, denn Wils Stürmer Filip Stojilkovic ist in bestechender Form. Zuletzt markierte er drei Treffer gegen Stade-Lausanne-Ouchy.

Unterhaltung neben dem Feld

Am Sonntag gibt es auch ausserhalb des Stadions einiges zu entdecken. Der FC Wil lädt zu einem 5-Liber Street-Food mit Livemusik. Eggers Catering, Middo Catering, Twenty Seven Food, Widmer Bierspezialitäten und ein Asia-Food-Stand sorgen für ein breites kulinarisches Angebot. Zusätzlich offeriert der FC Wil auf den Stehplätzen reduzierte Eintrittspreise und hofft so, auf eine gut gefüllte IGP Arena. Es ist alles angerichtet für einen grossartigen Fussballnachmittag.