Der FC Wil ist seit einem halben Jahr ohne Sieg - und nun kommt der Leader Der Wil trifft in der Challenge League am Freitag daheim ab 18.15 Uhr auf Leader Lausanne. Der Gast ist Favorit. Zu den Lieblingsgegnern des FC Wil gehört Lausanne nicht.

Kwadwo Duah erzielt im letzten Heimspiel gegen Lausanne das 2:2. Die Gäste führten zur Halbzeit 2:0. Bild: Gianluca Lombardi

Bereits seit zehn Spielen warten die Ostschweizer auf einen Vollerfolg gegen die Romands. Für Wil geht es nicht nur darum, die Negativserie zu stoppen. Es gilt auch, wieder auf die Siegerstrasse zurückzufinden. Die Coronapause hat dazu beigetragen, dass die Wiler seit nunmehr sechs Monaten sieglos sind. Der letzte Erfolg datiert vom 15. Dezember 2019, als Winterthur zu Hause mit 4:0 besiegt wurde.

Danach folgte eine Baisse mit nur einem Punkt aus fünf Spielen. Die Negativserie hatte aber schon vor dem letzten Sieg begonnen. Bereits im Herbst tat sich der FC Wil über mehrere Wochen hinweg schwer. So holten die Wiler in den vergangenen elf Runden weniger Punkte als jedes andere Team in der Challenge League.

Zwischen Platz neun und zwei ist alles möglich

Spieler, Trainer und Staff hatten in den vergangenen Wochen Zeit, den Kopf zu lüften.

Bei noch 13 ausstehenden Spielen ist für die Wiler noch immer alles zwischen Platz neun und zwei möglich. In Abstiegsgefahr hingegen wird überhaupt kein Team mehr geraten, da es nach dem Abbruch der unteren Ligen keine Aufsteiger geben wird. Da aber Vaduz, die Grasshoppers und Kriens bereits neun beziehungsweise acht Zähler vor den Wilern liegen, werden die Ostschweizer wohl noch um Platz fünf kämpfen.

Mit 80 Zuschauern

Doch wer weiss, vielleicht würde ein Heimsieg den Wilern zu viel neuem Selbstvertrauen und Auftrieb verhelfen. Um das zu bewerkstelligen, muss dann aber doch vieles zusammenpassen.

Immerhin 80 Zuschauer dürfen dem Spiel gegen Lausanne beiwohnen. Mehr Anhänger können aufgrund der Vorgaben nicht eingeplant werden. Dabei möchte der FC Wil auf ein möglichst faires Auswahlverfahren setzen – gegebenenfalls wohl auch per Losentscheid. Alle, die dabei leer ausgehen, können das Spiel über einen Livestream von zu Hause aus oder unterwegs verfolgen.

Auch ohne grosse Unterstützung von den Rängen liegt es an der Mannschaft von Trainer Ciriaco Sforza, mit einem Exploit eine Wende herbeizuführen. Denn die nächsten Spiele haben es durchaus in sich. Am Dienstag folgt ein Auswärtsspiel beim FC Aarau und bereits vier Tage danach gastiert Winterthur im Wiler Südquartier.

Leitmotiv: Frech, offensiv, mit Power

Das waren und sind die Worte, mit denen der FC Wil das Spiel seiner Mannschaft umschreibt. Vor allem die Kraft könnte der Erfolgsfaktor gegen den Leader sein. Mit viel Wille und Leidenschaft könnten die Ostschweizer gegen Lausanne-Sport bestehen.

Doch aufgepasst, es geht Schlag auf Schlag. Wer jetzt sein gesamtes Pulver verschiesst, könnte in den englischen Wochen dafür Tribut zollen. Es wird für das Trainerteam eine anspruchsvolle Aufgabe, der Mannschaft die Balance zwischen vollem Einsatz und effizientem Auftreten zu vermitteln.

Auch andere Qualitäten sind gefragt

Doch vielleicht liegt genau darin der Schlüssel zum Erfolg für die verbleibenden 13 Partien. Fussballspielen können sie alle, aber nun sind auch andere Qualitäten gefragt. Ob die Mannschaft dafür auch die notwendige Reife besitzt, wird sich in den nächsten Spielen zeigen. Es sind noch einige Punkte zu vergeben.