Der FC St.Gallen startet in Basel in die Saison Schwierige Aufgabe für den FC St.Gallen zum Auftakt der neuen Saison: Am Samstag, 21. Juli, treten die Ostschweizer auswärts beim entthronten Meister Basel an. Nachher folgen zwei Heimspiele.

Auf Nassim Ben Khalifa und seine Teamkollegen wartet zu Saisonbeginn eine delikate Aufgabe. (Bild: Urs Bucher)

(pd/dwa) Der Härtetest kommt gleich zu Saisonbeginn: Der FC St.Gallen und sein neuer Trainer Peter Zeidler müssen in der ersten Runde der neuen Meisterschaft zum FC Basel reisen. Die Partie ist von der Swiss Football League auf den Samstag, 21. Juli, 19 Uhr angesetzt worden. Die übrigen Partien der Auftaktrunde lauten Luzern - Xamax, YB - GC, Sion - Lugano und FC Zürich - Thun.

Nach der Auswärtspartie in Basel empfangen die Espen nacheinander Sion und Thun, bevor sie in der vierten Runde zum FC Zürich in den Letzigrund reisen. Aus dem Spielplan der Ostschweizer im ersten Meisterschaftsviertel stechen weiter die Heimpartien gegen Luzern (26. August, 16 Uhr) und gegen GC (29. September, 19 Uhr) heraus.

Das erste Meisterschaftsviertel des FC St.Gallen in der Übersicht: