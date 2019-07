Der FC St. Gallen holt

Mittelfeldspieler Lukas Görtler Wie erwartet verstärkt der FC St.Gallen sein Mittelfeld weiter und verpflichtet

den 25-jährigen Lukas Görtler. Der Deutsche spielte zuletzt in Utrecht - und unterschreibt in der Ostschweiz einen Dreijahresvertrag. Ralf Streule

Der neue Spieler Lukas Görtler mit Sportchef Alain Sutter und Matthias Hüppi. (Bild: PD)

Nach den Abgängen von Majeed Ashimeru, Vincent Sierro und Tranquillo Barnetta war klar: Im Mittelfeld des FC St. Gallen besteht Handlungsbedarf. Nach Moreno Costanzo und Fabiano stösst auf die neue Saison nun ein weiterer Mittelfeldspieler zu den Ostschweizern. Der Deutsche Lukas Görtler hat in St. Gallen einen Dreijahresvertrag unterschrieben, wie der Club mitteilt. Der 25-Jährige aus Bamberg hat seine Ausbildung beim 1. FC Nürnberg durchlaufen, ehe er über Eintracht Bamberg den Weg in die Nachwuchsmannschaft des

FC Bayern München fand. Im Mai 2015 erhielt er im Auswärtsspiel gegen Leverkusen sogar einen 20-minütigen Teileinsatz mit der ersten Mannschaft Bayerns unter Pep Guardiola in der Bundesliga. Von 2015 bis 2017 stand er 43 Mal in der zweiten Bundesliga für Kaiserslautern im Einsatz, meist im offensiven Mittelfeld. Danach wechselte er zum holländischen Club Utrecht aus der Eredivisie. Dort kam er aber meist nur noch zu Teileinsätzen.

Sutter: «Er soll eine tragende Rolle einnehmen»

«Lukas Görtler ist mit Mitte zwanzig bereits ein sehr routinierter Spieler, der eine hervorragende Ausbildung in der Jugend genossen hat. Er passt mit seiner Spielweise und von seiner Art her hervorragend zu uns und soll bei uns eine tragende Rolle im Team einnehmen», wird Sportchef Alain Sutter zitiert.

Görtler besass beim FC Utrecht noch einen Vertrag für die kommende Saison. Wie hoch die Ablösesumme ist, welche der FC St.Gallen nach Holland überweist, bleibt aber offen. «Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart», schreibt der FC St.Gallen.