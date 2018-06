Shaqiri ist vor der WM sicher: «Der beste Xherdan folgt erst noch»

Ausflüge auf den Monte Generoso und die gestrige Bootsfahrt im Beisein der Medien, um den Teamgeist der Schweizer für die WM-Aufgabe zu stärken. Übungseinheiten, Stimmung unter den Spielern und mit der Villa Sassa eine Unterkunft, die keine Wünsche übrig lässt – eigentlich hat in Lugano alles gepasst in der ersten Trainingswoche. Wäre da nicht dieser Schockmoment am Donnerstagabend gewesen um Granit Xhaka, der unglücklich auf den Rasen fiel. Und die Schweiz kurzzeitig um ihre Schaltzentrale bangte. Die Entwarnung folgte auf dem Fuss, Xhaka erlitt eine Knieprellung, trainierte bereits wieder auf dem Hometrainer. Der Mittelfeldstratege macht heute die Reise nach Villarreal mit, spielt morgen gegen die Spanier (ab 21 Uhr) im zweitletzten WM-Test aber nicht. (cbr)