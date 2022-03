FUSSBALL Der FC Wil will den zehnten Sieg Am Samstag um 18 Uhr spielt der ehemalige Cupsieger in der Challenge League daheim gegen Neuchâtel Xamax.

Wiler Jubel im Oktober gegen Xamax. Auch am Samstag? Bild: Gianluca Lombardi

Die Partie im Bergholz findet zur gleichen Zeit statt wie das Heimspiel von Leader Zürich in der Super League gegen St.Gallen.

Der FC Wil ist kein Zuschauermagnet. Bloss Stade Lausanne-Ouchy spielt im Schweizer Profifussball vor noch weniger Publikum. Am Samstag, 19. März, kommt es im Stade Olympique de la Pontaise zum Vergleich zwischen Stade Lausanne-Ouchy und Wil.

In der Partie vom Samstag gegen Xamax spricht die Statistik für die Wiler. Im vergangenen Jahr gewannen sie alle drei Heimspiele gegen den früheren Meister. Immer knapp: zweimal 1:0 und 2:1.

Wil hat als Zweitletzter der Tabelle bloss vier Punkte weniger als die auf Platz sechs klassierten Neuenburger. Falls der FC Wil gewinnt, wäre der zehnte Sieg in der Saison 2021/22 unter Dach und Fach.

Eine Aufwärtstendenz zeichnet sich ab

Xamax ist gut ins Jahr gestartet mit drei Siegen, drei Unentschieden und der 2:4-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Vaduz. Wils Bilanz 2022 ist etwas weniger ansehnlich: zwei Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen.

Aber eine leichte Aufwärtstendenz zeichnet sich ab: Die vergangenen zwei Heimspiele gewannen die Wiler. Gegen Schaffhausen und Kriens. In Yverdon holten sie zuletzt ein 2:2 dank des Ausgleichs von Silvio in der 94. Minute.

Zu einem Teileinsatz kam in Yverdon der 18-jährige Leorat Bega. Er ist der 32. Spieler, der in dieser Saison für Wil aufgelaufen ist. Bega wechselte leihweise vom Bundesligaklub Freiburg in die Ostschweiz.