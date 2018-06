Das Rechnen hat begonnen: Drei Szenarien für die Schweizer Nati Heute um 20 Uhr absolviert die Schweiz gegen Serbien ihr zweites WM-Gruppenspiel. Was hat ein Sieg, ein Unentschieden oder eine Niederlage für Auswirkungen auf den weiteren Turnierverlauf? Und wie könnte es im Achtelfinal zum Knüller gegen Deutschland kommen? Sergio Dudli

Damit der Punkt gegen Brasilien etwas wert ist, muss gegen Serbien Punktezuwachs her. (Bild: KEY)



Es gehört zur WM wie das Sammeln der Panini-Bildchen: die Rechnerei. Gewinnt Mannschaft X gegen Mannschaft Y mit drei Toren Differenz, dann kommt sie weiter, sofern Nation Z mindestens einen Punkt holt. Heute wird auch in der Schweiz wieder mit Zahlen jongliert. Dabei gibt es folgende drei Szenarien für die Schweizer Nationalmannschaft gegen Serbien:

Sieg für die Schweiz

Gewinnt die Schweiz gegen die im ersten Spiel siegreichen Serben, reicht im abschliessenden Gruppenspiel gegen Costa Rica ein Punkt, um in die Achtelfinals einzuziehen. Geht man davon aus, dass Brasilien heute gegen Costa Rica gewinnt, hätten der fünffache Weltmeister und die Schweiz vor dem letzten Gruppenspiel jeweils 4 Punkte. Serbien hätte deren 3, Costa Rica wäre punktlos bereits ausgeschieden. Da Serbien (3 Punkte) und Brasilien (4 Punkte) im letzten Spiel gegeneinander spielen, stünde die Schweiz bei einem Punktgewinn gegen Costa Rica mit 5 Zähler garantiert vor einem dieser beiden Teams.

Das meint der Wiler Fabian Schär vor der Partie:

Unentschieden

Bei einem Unentschieden der Schweiz und einem Sieg der Brasilianer stehen Brasilien und Serbien mit 4 Punkten vor der Schweiz (2) und Costa Rica (0). Gewinnt die Schweiz die abschliessende Partie gegen Costa Rica, hätte sie 5 Zähler. Das Team von Trainer Vladimir Petkovic muss dann hoffen, dass es in der Begegnung zwischen Brasilien und Serbien einen Sieger gibt. So wäre die Schweiz in den Achtelfinals. Trennen sich Brasilien und Serbien mit einem Unentschieden, stehen drei Nationen mit 5 Punkten da. Dann entscheidet das Torverhältnis über das Weiterkommen. Aber: Gewinnt die Schweiz gegen Costa Rica mit mindestens zwei Toren Differenz, stehen sie sicher vor den Serben, die "nur" 1:0 gegen die Mittelamerikaner gewonnen haben.

Sieg für Serbien

Das Worst-case-Szenario: Bei einer Niederlage gegen Serbien wäre die Schweiz praktisch ausgeschieden. Der heutige Gegner hätte dann sechs Punkte und wäre für die Achtelfinals qualifiziert. Gewinnen die Brasilianer heute um 14 Uhr gegen Costa Rica, hätten sie vier Zähler. Die Schweiz mit einem Punkt müsste dann auf eine Niederlage des Teams um Superstar Neymar gegen das bereits qualifizierte Serbien hoffen, gleichzeitig müssten Valon Behrami und Co. das bessere Torverhältnis als Brasilien aufweisen.

Achtelfinal gegen Deutschland ist möglich

Es ist wohl der Traum vieler Schweizer Fussballfans: ein Achtelfinal gegen den grossen Nachbarn. Die Chancen, dass die Schweiz auf Deutschland trifft, stehen intakt. Zum Aufeinandertreffen kommt es, wenn die Schweiz ihre Gruppe gewinnt und Deutschland auf Platz zwei landet, oder umgekehrt. Andere mögliche Achtelfinalgegner wären Südkorea, Mexiko oder Schweden.