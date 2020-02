Abfahrer Ralph Weber ist in der Form seines Lebens, als er schwer stürzt: « Ich habe nicht zu viel riskiert.»

Interview

Abfahrer Ralph Weber nach dem zehnten Rang in Wengen und vor dem Klassiker in Kitzbühel: «Ich will mit einem Lächeln über den Zielschuss der Streif fahren.»

In Wengen hat Ralph Weber mit dem zehnten Platz in der Abfahrt den Lohn für viele Entbehrungen erhalten. Er holte am Lauberhorn die ersten Weltcuppunkte in der Abfahrt seit fast drei Jahren. Am Dienstag reiste der 26-jährige Gossauer nach Kitzbühel, wo es am Samstag auf die berühmte Streif geht.