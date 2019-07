Das Innerschweizer Schwing- und Älplerfest in Flüelen

Noch sieben Wochen bis zum Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2019 in Zug. Am Innerschweizerischen in Flüelen messen sich Joel Wicki, Pirmin Reichmuth & Co. mit den starken Gästen Armon Orlik, Nick Alpiger und Curdin Orlik. Wir berichten live.