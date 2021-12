Darts-WM 2022 Coronafälle, kostümierte Fans und höchste Präzision: Alles Wichtige zur Darts-Weltmeisterschaft Darts wird immer beliebter, vor allem die PDC World Championship. Die einen bewundern die Präzision der Sportlerinnen und Sportler, die anderen amüsieren sich über die Fans. Wir haben alle wichtigen Infos zur Weltmeisterschaft zusammengefasst.

Verkleidete, lautstarke Fans sind ein Teil des Erfolgsrezepts Dart-WM. Bild: Sean Dempsey

Der Startschuss fiel am Mittwoch, 15. Dezember 2021, um 20 Uhr. Das Final wird am Montag, 3. Januar 2022, um 21 Uhr ausgetragen.

An den meisten Tagen wird nachmittags ab 13.30 Uhr und abends ab 20 Uhr oder später gespielt. An Heiligabend und den beiden Weihnachtstagen ruhte der Spielbetrieb. An Silvester wird das ebenfalls so sein.

Die Weltmeisterschaft wird von der Professional Darts Corporation (PDC) ausgetragen. Diese entstand 1992 als Abspaltung der British Darts Organisation (BDO), die im vergangenen Jahr liquidiert wurde.

Darts oder Dart? Der Begriff kommt aus dem Englischen. Dart bedeutet Pfeil, Darts entsprechend Pfeile. Wenig überraschend spricht man im Englischen deshalb auch konsequent von Darts, wenn man den Sport meint. Schliesslich wird immer mehr als ein Pfeil geschossen. Im deutschsprachigen Raum ist Dart mitunter gebräuchlicher, vor allem in gekoppelten Wörtern, die sonst ein Doppel-S hätten, zum Beispiel Dartspieler. Der Duden lässt denn für die Sportart auch beide Varianten zu. Es ist also okay, von Darts-WM oder Dart-WM zu sprechen.

Insgesamt traten 96 Spielerinnen und Spieler zur WM an. Sämtliche Runden werden im K.-o.-Modus ausgetragen. Wer eine Partie verliert, ist ausgeschieden.

64 Spielerinnen und Spieler traten in Runde 1 gegeneinander an und versuchen sich für die zweite Runde zu qualifizieren, wo die restlichen 32 Spieler dazustiessen, die in der ersten Runde ein Freilos genossen. Wer in den Final vorstossen will, muss die zweite, dritte und vierte Runde sowie anschliessend das Viertel- und das Halbfinale überstehen. Die ganze Übersicht gibt’s im offiziellen Darts-WM-Spielplan.

So sieht ein klassisches Dartbrett aus. Bild: Getty

Es gibt verschiedene Varianten, aber allen ist gemein, dass man mit Pfeilen auf ein Brett wirft und so Punkte erzielt. Das Dartbrett ist bei allen Varianten grundsätzlich dasselbe. Es gibt sie allerdings in elektronischer und analoger Form.

Ganz aussen ist angegeben, wie viele Punkte im jeweiligen schwarzen oder weissen dreieckigen Feld zu gewinnen sind. Das gilt allerdings nur für die Fläche zwischen den jeweiligen Ringen. Im Double-Ring (ganz aussen) und im Triple-Ring (etwas weiter innen) werden diese Punkte verdoppelt oder verdreifacht.

Ganz in der Mitte finden sich das rote Bull's Eye und drumherum das grüne Bull (auch Single Bull). Ein Treffer ins Bull's Eye gibt 50 Punkte. Das Single Bull gibt noch 25 Punkte. Wer schnell gerechnet hat, merkt: Das beste Feld ist nicht das Bull's Eye. Die höchste Punktzahl, die man mit einem Pfeil erzielen kann, ist 60 (Triple 20).

An der Weltmeisterschaft der Professional Darts Corporation (PDC) wird die Turniervariante «501 Double Out» gespielt. Das bedeutet: Die Spielerinnen und Spieler müssen genau 501 Punkte erzielen. Dabei starten sie mit ebendiesen 501 Punkten und versuchen auf 0 zu kommen. Zudem muss der letzte Pfeil in einem Doppelfeld, also einem Feld des Double Rings, oder im Bull's Eye landen.

Darts-Slang: Mad House, Shanghai und andere Finishes Wenn eine Spielerin oder ein Spieler die letzten Punkte erzielt, nennt man das Finish. Für gewisse Wege, diesen Abschluss zu machen, gibt's spezielle Ausdrücke. Einige davon sind hier erklärt: Mad House: Der letzte Pfeil trifft die Doppel-1, die Spielerin oder der Spieler muss also noch zwei Punkte erzielen. Die Erklärung für den Namen dürfte darin liegen, dass es aus dieser Situation kein Entrinnen gibt. Wer noch zwei Punkte erzielen muss, kann das nur mit der Doppel-1 tun.

Motown: Steht für einen Finish von 44 Punkten. Dafür muss man einmal die 4 und einmal die Doppel-20 treffen. Weil die Doppel-20 auch «Tops» genannt wird (sie liegt ganz oben auf dem Brett) ist dieses Finish auf Englisch «Four Tops». So hiess eine Band des Motown Music Labels.

Perfect oder Maximum: Nicht unbedingt Slang, aber trotzdem bemerkenswert. Das grösstmögliche Finish ist 170.

Shanghai: Drei Pfeile hintereinander landen im Single-, Double- und Tripple-Feld. Muss nicht zwingend ein Finish sein.

Die beiden WM-Teilnehmenden, die gegeneinander antreten, werfen jeweils drei Dartpfeile auf das 2,37 Meter entfernte und 1,73 Meter hoch hängende analoge Brett, danach kommt der oder die andere zum Zug. Pro solcher Aufnahme sind maximal 180 Punkte möglich, was der sogenannte Caller (quasi der Stadionspeaker) mit einem lauten «One-Hundred-and-Eighty»-Ausruf verkündet.

Wer zuerst die 501 Punkte schafft, gewinnt das sogenannte Leg. Erzielt eine Spielerin oder ein Spieler zu viele Punkte, wird die Punktzahl zurückgesetzt auf den Stand vor der letzten Aufnahme. Wer also beispielsweise noch 50 Punkte machen müsste, versehentlich aber 55 Punkte erzielt, startet bei der nächsten Aufnahme wieder bei 50 Punkten.

Das Minimum an für ein Leg nötigen Pfeile ist neun. Sogenannte Nine-Darters sind aber nicht allzu häufig. An der letzten WM gelang das mit James Wade zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder einem Spieler (zum Video).

An der aktuellen Weltmeisterschaft gelang diese perfekte Aufnahme gar schon zwei Spielern. Sowohl dem Schotten William Borland (zum Video) als auch dem Litauer Darius Labanauskas (zum Video) gelang dieses Kunststück. Beiden brachte der Nine-Darter aber nur beschränkt Glück: Borland musste die Segel in der zweiten Runde streichen, Labanauskas trotz Nine-Darter schon in der ersten.

Ob mit neun oder mehr Darts: Wer drei Legs gewinnt, gewinnt einen Satz. Um eine Partie zu gewinnen, müssen die Spielerinnen und Spieler eine gewisse Anzahl Sätze für sich entscheiden. Die nötige Anzahl verändert sich im Verlaufe des Turniers. In der ersten und zweiten Runde muss eine Spielerin oder ein Spieler drei Sätze gewinnen, in der dritten und vierten Runde vier, im Viertelfinal dann fünf, im Halbfinal sechs und im Final schliesslich sieben.

Ab der zweiten Runde muss ein allfälliger Entscheidungssatz ausserdem mit zwei Legs Vorsprung gewonnen werden. Es sei denn, der Satz steht in Legs 5:5, dann gibt es ein sogenanntes Sudden-Death-Leg.

Die Weltmeisterschaft der PDC findet im Alexandra Palace in London statt. In dieser Halle mit einem Fassungsvermögen von 2500 Fans wird das Turnier erst seit 2008 ausgetragen. Davor fand die WM jeweils in der Circus Tavern in Purfleet, Essex, statt. Doch diese wurde dann zu klein. Dasselbe Schicksal könnte dereinst auch den «Ally Pally», so wird der aktuelle Austragungsort genannt, ereilen.

Zu den 96 Teilnehmenden gehören die 32 ersten Spieler in der sogenannten «Order of merit», einer Art Weltrangliste gewonnener Preisgelder über zwei Jahre. Dazu kommen 32 weitere Spieler auf der Grundlage einer ähnlichen Wertung, die eine kürzere Dauer und nur ausgewählte Turniere zum Ausgang hat. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch 32 «International Qualifiers», die sich über Turniere in aller Welt qualifiziert haben.

Mit dabei waren auch zwei Frauen, unter anderem Fallon Sherrock. Sie erreichte vor zwei Jahren die dritte Runde, nachdem sie als erste Frau überhaupt ein Spiel an den Weltmeisterschaften gewonnen hatte. Sowohl sie als auch die zweite Frau, Lisa Ashton, schieden in der ersten Runde aus.

𝗦𝗵𝗲𝗿𝗿𝗼𝗰𝗸 𝗮𝗻𝗱 𝗔𝘀𝗵𝘁𝗼𝗻 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝗔𝗹𝗹𝘆 𝗣𝗮𝗹𝗹𝘆!



We have it confirmed... both Fallon Sherrock and Lisa Ashton have qualified for the 2021/22 @WilliamHill World Darts Championship via the Women's Series. pic.twitter.com/QxA3NN68lL — PDC Darts (@OfficialPDC) October 23, 2021

Die Spieler tragen in der Regel einen Spitznamen. Vorjahressieger Gerwyn Price wird beispielsweise «The Iceman» genannt. Der Schotte Peter Wright, der immer mit einem farbigen Irokesenschnitt spielt, hört auf «Snakebite». Das sieht man auch seinem Kopf an:

Peter Wright alias «Snakebite» ist einer der Stars des Darts-Sports. Bild: Sean Dempsey

Der Einmarsch erfolgt wie beim Boxen mit musikalischer Begleitung. In der Regel mit einem Lied, das zur Herkunft oder zum Spitznamen des Spielers oder der Spielerin passt. Einige Beispiele sind hier zu sehen und zu hören.

Nein. Die 96 Teilnehmenden kommen zwar aus 31 Ländern, was einem neuen Rekord entspricht, aber aus der Schweiz ist niemand dabei. Ganz anders als unsere Nachbarländer Deutschland und Österreich, die mit vier beziehungsweise drei Spielern vor Ort sind. Die grössten Hoffnungen setzt Österreich in Mensur Suljovic, Deutschland in Gabriel Clemens.

Am meisten Spielerinnen und Spieler kommen aus England (34), gefolgt von den Niederlanden (10).

Zum engsten Favoritenkreis gehört sicher der amtierende Darts-Weltmeister Gerwyn Price. Der Waliser wird auch von den Buchmachern meist als aussichtsreichster Kandidat auf den Sieg gehandelt. Ähnlich hoch eingestuft wurde Michael van Gerwen. Der Holländer hat den Titel bereits dreimal gewonnen, zuletzt vor zwei Jahren. Wegen eines positiven Coronatests musste er aber in der dritten Runde Forfait erklären. Oft genannt wird zudem der Schotte Peter Wright.

Die erste WM 1994 gewann der Engländer Dennis Priestley. Danach trat der absolute Dominator in der Geschichte der Weltmeisterschaft auf den Plan. Von 1995 bis 2006 gewann Phil «The Power» Taylor, alle Turniere bis auf eines. 2009, 2010 und 2013 war er nochmal erfolgreich und sicherte sich so total 14 Titel. Der zweiterfolgreichste Spieler ist Michael van Gerwen mit drei Titeln.

Insgesamt werden 2,5 Millionen Pfund ausgeschüttet, das sind über drei Millionen Franken. Der Sieger erhält eine halbe Million Pfund, wer in der ersten Runde ausscheidet immerhin noch 7500 Pfund. Zudem erhält 100'000 Pfund, wer im Turnier zwei Nine-Darter wirft.

Im letzten Jahr fand die WM grösstenteils vor leeren Rängen statt. Dieses Jahr dürfen Fans wieder vor Ort sein. Sie werden den Alexandra Palace wieder in die gewohnte Festhütte verwandeln, bei der man sich oft nicht mehr an einem Sportanlass wähnt. Verkleidete Menschen, die viel Alkohol trinken und Lieder singen.

Lieder, die manchmal den Spielern gewidmet sind («Walking in a Taylor wonderland») und manchmal Sticheleien zwischen den Fans auf den billigeren gegen jene auf den teureren Plätzen mit Tischen darstellen («boring, boring tables»). Und manchmal ist der Lärm auch tatsächlich eine Replik auf das Spielgeschehen.

Laut wird's zudem immer, wenn die eigentliche Darts-Hymne Chase the Sun von Planet Funk aus den Boxen ertönt («oi, oi, oi»).

In der Schweiz kann die Darts-WM im Free-TV verfolgt werden. Sport1 überträgt die Weltmeisterschaft. Einen Darts-WM-Livestream bietet der Anbieter Dazn. Dort ist allerdings ein Abo nötig, wenn man die PDC-WM verfolgen will.