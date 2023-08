Cup Brühl steht souverän in der zweiten Runde Mit einem ungefährdeten 3:0 gegen den 1.Ligisten Taverne erreicht der SC Brühl seit Jahren erstmals wieder die zweite Hauptrunde des Schweizer Cup.

Brühl darf sich auf den nächsten Gegner freuen. Arthur Gamsa

Die Brühler gerieten gegen den 1. Ligisten Taverne in der ersten Hauptrunde des Schweizer Cup nie in Gefahr, die Partie zu verlieren. Weil sie von Anfang an dominant auftraten und vor allem in der Verteidigung gar keine Fehler begingen. Die Tessiner ihrerseits spielten äusserst defensiv und tauchten erstmals in der 32. Minute ungefährlich im gegnerischen Strafraum auf.

In der Brühler Offensive war Felipe Dorta die dominierende Figur. Mit zwei beherzten Distanzschüssen und einem sehenswerten Fallrückzier scheiterte er nur knapp. In der 42. Minute fiel dann aber endlich der erlösende Führungstreffer. Wieder war es Dorta, der ein Ausrufezeichen setzte; diesmal traf er ins gegnerische Tor nach der Vorlage von Vorlage von Sando De Nucci.

Nach der Pause war die Partie mit zweiten Treffer für die Brühler in der 50.Minute praktisch entschieden. Der eingewechselte Galvan Lovakovic verlängerte den Ball mit dem Kopf zu Silvio, der erstmals für die Brühler in einem Ernstkampf traf. Spätestens jetzt war allen klar, dass es für den Unterklassigen nichts mehr zu holen gibt. Das 3:0 mittels Penalty durch Dorta bedeutete bereits das Schlussresultat. Damit überstanden die Brühler souverän seit Jahren erstmals wieder die erste Hauptrunde im Cup.

Taverne – Brühl 0:3 (0:1)

Sadio Comunale – 300 Zuschauer- Sr. Mischler.

Tore: 42. Dorta 0:1. 50. Silvio 0:2. 75. Dorta (Penalty) 0:3.

Taverne: Prati; Villa, Kabamba, Russo, Telesca; Guerchadi; Vitulli (65. Fontane), Cvetkovic, Seferai (76. Niang), Novaresi, Da Silveira (65.El Idrissi).

Brühl: Heim; Kucani, Demhasaj, Cavar (84. Cappozzi), Wörnhard; Neitzke (84. Prokopic), Holenstein (46. Lovakovic), Stadler; Da Nucci (79. Domoraud), Silvio (84.Clément), Dorta.

Bemerkungen: Verwarnungen: 22. Lanza (Trainer). 57. Telesca. 58. Cavar. 71. Lovakovic. 77. Fontana.