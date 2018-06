Video CSIO soll wieder ein Volksfest werden Pferde im Wert von mehreren Millionen Franken und die besten Springreiter aus der ganzen Welt: Im St.Galler Gründenmoos ist der bedeutendste Pferdesportwettkampf der Schweiz losgegangen, der CSIO. Mit Gratiseintritten soll der Concours wieder zum Volksfest werden. Nicht alle sind davon überzeugt.

Raphael Rohner

Statt von Stollenschuhen der Rugby- und Fussballspielern wird der Sportplatz im Gründenmoos für einige Tage von Hufen getreten. Seit Freitag messen sich nun die wohl prächtigsten Sportpferde der Welt in St.Gallen am Concours de Saut International Officiel oder kurz CSIO.

«Wir wollen wieder ein Volksfest werden»

Gleich hinter dem Kybunbark werden die Pferdesporttage ausgetragen. Und obwohl jedes Jahr mehrere zehntausend Zuschauer in die Arena strömen, wünschen sich die Veranstalter mehr. Daher wurden in diesem Jahr Massnahmen getroffen. So ist etwa der CSIO-Besuch am Samstag kostenlos. Für die OK-Präsidentin, Nayla Stössel ist das Ziel klar: «Wir wollen wieder ein Volksfest werden. Reitsport ist etwas für alle.» Damit man den Besuchern aber auch neben dem Parcours allerhand bieten könne, sei ein Kinderbereich eingerichtet worden. Zudem sei es möglich Testfahrten mit diversen Autos zu machen.

«CSIO wurde zum VIP-Anlass»

Bei Standbetreibern auf dem Gelände sieht man die Sache nüchtern. Einige kommen seit Jahren zum Wettbewerb: «Der CSIO war einst ein riesiges Volksfest und wurde dann immer mehr zu einem VIP-Anlass. Das wieder rückgängig zu machen, dürfte schwer werden», so ein Händler. Trotzdem ist auch er zuversichtlich: «Die Leute lieben Pferde und werden darum vielleicht ins Gründenmoos kommen.»