Quiz

CSIO-Quiz: Wie sattelfest sind Sie beim Thema Reitsport?

In diesen Tagen dreht sich im Westen der Stadt St.Gallen alles um den Reitsport. Bis am Sonntag messen sich die besten Springreiter der Welt am CSIO im Gründenmoos. Wie gut kennen Sie sich im Reitsport aus? Testen Sie Ihr Wissen im CSIO-Quiz.