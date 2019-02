Video

Corinne Suter: «Jetzt will ich zuoberst aufs Podest»

Corinne Suter geniesst nach der WM in Åre ein paar entspannte Tage zu Hause in Schwyz. Den Gewinn der Silbermedaille in der Abfahrt und der Bronzemedaille im Super-G durfte die 24-Jährige zurück in der Heimat noch einmal feiern.