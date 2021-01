St.Gallen Leichtathletin Larissa Bertényi: Comeback in der Heimat - gegen namhafte Konkurrenz Die Brühler Hürdensprinterin Larissa Bertényi tritt am Sonntag beim Hallenmeeting in St.Gallen als Titelverteidigerin gegen eine starke Gegnerschaft an.

Fokus auf die neue Saison: Nach einer langen Verletzungspause will Larissa Bertényi 2021 wieder durchstarten. Bild: Steve Walther

Die prominenten Namen auf den Startlisten sind zahlreich. Simon Ehammer, Noemi Zbären, Ditaji Kambundji, Angelica Moser. Auch die Brühler Hürdensprinterin, und in ihrer Disziplin Vorjahressiegerin, Larissa Bertényi findet sich unter diesen Namen. Die Athletin des LC Brühl sagt:

«Von den Leuten her fühlt es sich ein wenig wie inoffizielle Schweizer Meisterschaften an.»

Die Rede ist vom Stadtwerk-Hallenmeeting, welches am kommenden Sonntag im Athletik-Zentrum St.Gallen stattfindet. Der erste Leichtathletikwettbewerb, der 2021 abgehalten wird.

Ein erster Gradmesser

Verantwortlich für das hochkarätige Teilnehmerfeld ist - wie könnte es anders sein - das Coronavirus. Weil zurzeit nur Athletinnen und Athleten mit Nationalkaderstatus Wettkämpfe bestreiten dürfen, trifft sich ein Teil der Schweizer Leichtathletikelite zum Saisonstart in St.Gallen. Für Bertényi ein spezieller Wettkampf, in vielerlei Hinsicht.

Die 20-Jährige entschied sich im vergangenen Sommer, die Saison abzubrechen, weil sie an einer Fussverletzung laborierte. Zudem wären voraussichtlich ohnehin viele Wettkämpfe coronabedingten Absagen zum Opfer gefallen. Aus diesen Gründen hat sie mittlerweile seit mehr als einem halben Jahr keinen Ernstkampf mehr bestritten - und kann deshalb nur schwerlich einschätzen, wo sie im Vergleich mit ihrer Konkurrenz steht.

Schneller als 2020 in die Saison starten

Der Saisonstart wird für Bertényi vor allem ein Gradmesser sein, um herauszufinden, wie gut ihre Form schon ist. Im Vordergrund steht für sie denn auch weniger die Klassierung, als vielmehr die Zeit. Sie erklärt:

«Ich will auf jeden Fall schneller in die Saison starten als im letzten Jahr.»

Im Vorjahr siegte sie beim St.Galler Meeting über 60 Meter Hürden in einer Zeit von 8.41 Sekunden, jedoch bei weniger namhafter Konkurrenz. Obwohl Bertényi nicht weiss, wo sie genau steht, ist sie zuversichtlich, in St.Gallen einen gelungenen Saisoneinstand feiern zu können. In den vergangenen Monaten arbeitete die Rheintalein vor allem an Basics wie der Kondition oder der Beweglichkeit und kurierte die langwierige Fussverletzung aus. Mit Erfolg:

«Ich spüre mittlerweile so gut wie keine Schmerzen mehr und kann voll trainieren.»

Die Privilegien der Spitzenathleten

Dass Bertényi indes überhaupt trainieren kann, erachtet sie als grosses Privileg. Ihre Brühler Kolleginnen und Kollegen, welche nicht einem Nationalkader angehören, müssen derzeit auf Hallentrainings verzichten und sich stattdessen in Kleingruppen und bei teils eisigen Temperaturen draussen fit halten. Bertényi ist sich ihrer vorteilhaften Situation bewusst und stört sich unter anderem deshalb überhaupt nicht an den strikten Coronamassnahmen beim Meeting am Sonntag.

Die Teilnehmer müssen beispielsweise aufs Duschen verzichten oder ihre Verpflegung selbst mitbringen. «Für mich sind diese Einschränkungen Peanuts. Ich habe eine solche Vorfreude, dass ich nach meiner langen Pause endlich wieder antreten darf, dass diese Dinge überhaupt nicht ins Gewicht fallen.»

Heimkehr in die Ostschweiz

Nebst ihrem Comeback ist das St.Galler Meeting für die Rheintalerin auch deshalb speziell, weil es für sie eine Heimkehr ist. Die 20-Jährige lebt mittlerweile in Biel, damit sie die Berufsmaturität absolvieren und gleichzeitig in Magglingen trainieren kann. Zuhause fühlt sie sich aber immer noch in der Ostschweiz und besonders im Athletik-Zentrum. Lachend sagt sie:

«Es fühlt sich immer sehr vertraut an, ich habe schon so viele Stunden darin verbracht.»

Der ideale Ort für ein erfolgreiches Comeback also. Und obwohl für Bertényi die Rangierung nicht im Vordergrund steht: Gegen eine Titelverteidigung hätte sie wohl kaum etwas einzuwenden.