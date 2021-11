Challenge League Wil und Aarau trennen sich 2:2. Es ist ein Patt nach raffinierten Zügen Weil Leader Winterthur erneut verliert, verkürzen die beiden Teams den Rückstand zur Spitze.

Sofian Bahloul (links) vom FC Wil kämpft mit Aaraus Jan Kronig (rechts) um den Ball. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Ottmar Hitzfeld, die deutsche Trainerlegende, soll einmal gesagt haben: «Fussball ist wie ein Schachbrett.» Ob Stephan Keller, Trainer des FC Aarau, das Schachspiel beherrscht, ist nicht bekannt. Doch mit Kellers erstem Zug, seine Mannschaft am Samstag im 4-3-3 beginnen zu lassen, gewissermassen eine niederländische Eröffnung also, rechnet sein Widersacher, Brunello Iacopetta, nicht. Der Wiler Coach sagt am Tag nach dem Spiel am Telefon:

«Wir dachten, sie kommen mit einem anderen System.»

Iacopetta hat das Spiel schon dreimal gesehen, als er das sagt. Einmal live im Stadion, zweimal am Fernsehgerät. Er sieht, dass seine weissen Figuren trotzdem «gut angefangen haben». Die Wiler haben viel Ballbesitz, 57 Prozent sind es nach 94 Minuten. So viel, wie noch nie in der Saison. Das dürfte Iacopetta gefallen, er steht für den Ballbesitzfussball.

Wils Probleme mit den langen Bällen

Doch auch Kellers zweiter Zug, lange Bälle zu spielen, überrascht die Wiler. Iacopetta sagt: «Das haben wir nicht erwartet, wir rechneten damit, dass sie hinten raus spielen.» Doch die Aarauer Innenverteidiger, die beiden Türme, schlagen immer wieder lange Bälle nach vorne. Vor allem der junge Wiler Innenverteidiger Ilan Sauter wirkt dann und wann überfordert. Die Aarauer vergeben mehrere hochkarätige Chancen.

Kurz vor der Pause gehen die Gäste schliesslich in Führung, Allen Nije trifft mit einem Volleyschuss. In der Pause reagiert Iacopetta und setzt Philipp Muntwiler, der neu auf der Sechs spielt und Captain und König der Wiler ist, auf die langen Bälle an. Und die Abtestädter werden nun besser; Lavdim Zumberi gleicht an seinem Geburtstag nach einer Stunde aus.

Auf die neuerliche Aarauer Führung durch Kevin Spadanuda können die Wiler erneut reagieren: Valon Fazliu verwertet einen Penalty, den Carlos Silvio provoziert hatte. In der 85. Minute kommt Donat Rrudhani auf Höhe des Elfmeterpunktes frei zum Abschluss. Er hätte die Wiler schachmatt setzen können, schiesst den Ball aber am Tor vorbei, es bleibt beim 2:2.

Weil Leader Winterthur zum vierten Mal in Serie nicht gewinnen konnte, fehlen Aarau neu vier, Wil neu fünf Punkte auf die Spitze. Und Yverdon, das Rang neun belegt, nur deren acht. Die Challenge League ist so eng und spannend wie selten. Jeder Zug kann entscheiden.

Wil – Aarau 2:2 (0:1)

Bergholz – 760 Zuschauer – Sr. Thies.

Tore: 45. Njie 0:1. 63. Zumberi 1:1. 70. Spadanuda 1:2. 80. Fazliu 2:2.

Wil: Keller; Dickenmann (57. Frei), Izmirlioglu, Sauter, Brahimi; Muntwiler; Fazliu, Zumberi (71. Ndau); Bahloul (71. Reichmuth), Silvio, Lukembila (91. Jones).

Aarau: Enzler; Thaler (51. Hasani), Bunjaku, Bergsma; Giger, Jäckle, Njie (89. S. Schwegler), Kronig; Schneider (62. Balaj); Spadanuda (89. Almeida), Rrudhani.

Bemerkungen: Wil ohne Abazi (krank), Daniel, De Mol, Ismaili, Krunic, Malinowski (alle verletzt), Miranda und Rustemoski (beide nicht im Aufgebot). Aarau ohne Thiesson (verletzt), Aratore, Gouano, Qollaku und Senyurt (alle nicht im Aufgebot). – 16. Lattenschuss Schneider. – Verwarnungen: 55. Silvio, 80. Bergsma, 92. Muntwiler (alle Foulspiel).