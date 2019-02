Challenge League: Wil bringt Führung gegen Lausanne nicht über die Zeit Der FC Wil spielt zu Hause gegen Aufstiegsanwärter Lausanne 1:1. Ein Resultat, mit dem beiden Mannschaften nicht viel anzufangen wissen. Gianluca Lombardi

Sergio Cortelezzi erzielte das 1:0 für Wil. (Bild: Ralph Ribi)

Den besseren Start in die Partie erwischten die Hausherren. Die Wiler liessen den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen und tauchten immer wieder gefährlich im Waadtländer Strafraum auf. Es dauerte rund eine Viertelstunde, bis auch Lausanne richtig ins Spiel gefunden hatte.

Insgesamt überzeugten die Gäste aber in der ersten Halbzeit nicht. Doch dass es zur Pause 0:0 stand, hatte seine Richtigkeit, denn auch die Wiler taten sich vor dem Tor sehr schwer. Zwar kamen Sie häufig in den Strafraum, fanden aber dort nur selten einen Abnehmer. Richtige Torchancen waren auch auf Seiten der Ostschweizer Mangelware.

Ein zwiespältiges Resultat

Nach dem Seitenwechsel war in der Wiler IGP-Arena deutlich mehr los. Lausanne trat nun entschlossener auf, eröffnete damit aber auch den Hausherren mehr Räume. Sergio Cortelezzi brachte die Wiler nach einem schönen Zuspiel von Nias Hefti in Front. Unzufriedene Wiler Keine zehn Minuten später der Ausgleich – der eingewechselte Maxime Dominguez traf per Foulelfmeter.

Dieser Ausgleich war gleichbedeutend mit dem Schlussstand. Aus Wiler Sicht ist es wohl ein Punkt, der schwer einzuordnen ist. So ist ein Punktgewinn gegen die favorisierten Lausanner zwar ein kleiner Erfolg, es wäre aber wohl auch in diesem Spiel mehr möglich gewesen. Zumal die Westschweizer aus dem Spiel heraus nur selten gefährlich wurden.